FC Bayern: Rückschläge statt Frustabbau! So lief die Länderspielpause der Nationalspieler

Für Alphonso Davies lief die Bundesliga-Pause anders als erwünscht. Der 21-Jährige musste das Testspiel am Freitag gegen WM-Gastgeber Katar in Wien in der 60. Minute angeschlagen abbrechen, sein Team gewann 2:0. Vier Tage später stand Davies in Bratislava aber schon wieder auf dem Platz, doch die 0:2-Pleite Kanadas in einem Testspiel gegen Uruguay konnte er nicht verhindern.