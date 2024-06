Gibt‘s die überraschende Davies-Wende?

„Ich weiß“, sagte Alphonso Davies am Mittwoch, „dass dieser nächste Monat etwas Besonderes sein wird.“ Und meinte damit: Etwas Besonderes für ihn und das kanadische Nationalteam , das sich zum ersten Mal überhaupt bei der Copa América mit Brasilien, Argentinien und Co. messen darf.

Der Poker um die Zukunft des 23-Jährigen, der in München noch einen Vertrag bis Sommer 2025 hat, zieht sich seit Monaten wie Kaugummi. Ein Abschied des Linksverteidigers in Richtung Real Madrid schien zwischenzeitlich bereits so gut wie beschlossen, zu verhärtet schienen die Fronten zwischen dem Davies-Lager um Berater Nick Huoseh und den Bayern-Bossen.

Davies-Wende nach öffentlichen Giftpfeilen

Öffentlich flogen die Giftpfeile hin und her: Eberl sprach von einem „sehr konkreten, wertschätzenden Angebot“ , das Davies vorliegen habe, und setzte zugleich ein Ultimatum. Huoseh hingegen fühlte sich und seinen Mandanten unfair behandelt , was wiederum Eberl auf die Palme brachte.

Schwierige Vorzeichen für eine weitere Zusammenarbeit - doch nun deutet sich tatsächlich die große Davies-Wende an. Das liegt einerseits an Real Madrid, das angesichts dessen jüngster Leistungen und der üppigen Ablöse nicht mehr ganz so heiß auf eine Verpflichtung des Kanadiers zu sein scheint - und zum anderen an prominenten Fürsprechern beim FC Bayern.