FC Bayern: Warum es nicht zum großen Knall kam

Der FC Bayern steht in dieser Saison sportlich bisher hervorragend da. Speziell in der Bundesliga konnten die Münchner komplett überzeugen und grüßen, dem bayerischen Selbstverständnis nach, auch wieder von der Tabellenspitze.

Und auch abseits des Sportlichen ist bei den Münchnern wieder Ruhe eingekehrt. Wie der deutsche Rekordmeister am Montag nach einer Aufsichtsratssitzung am Rande der Jahreshauptversammlung bekannt gab, wurde der Vertrag des Vorstandsvorsitzenden Jan-Christian Dreesen vorzeitig um zwei Jahre verlängert.

Zukunft von Dreesen lange Zeit ungewiss

Das Vertrauen ist zurück

Unter Kahn herrschten streng hierarchische Strukturen, selbst Klub-Patron Uli Hoeneß sagte Anfang dieses Jahres: „Ich habe immer gesagt: Man kann den FC Bayern so oder so führen. Und wenn der Weg, der anders ist als der, den man jahrzehntelang erfolgreich gemacht hat, nicht erfolgreich ist, dann ist er einfach falsch. Fertig.“

Krisen-Kommunikation als Trumpf

Ein Mann des Volkes

FC Bayern: Kontinuität und Geschlossenheit

Klar ist aber auch, dass sich der Bayern-CEO weiterhin nicht in sportliche Belange einmischen wird. Für diese Aufgabe wurde mit Max Eberl ein fähiger Sportvorstand verpflichtet. Da Dreesen selbst nie professionell Fußball gespielt hat, will er sich weiterhin auf seine Kernkompetenzen konzentrieren.

All dies gab den Ausschlag für eine Vertragsverlängerung. Mit dieser Entscheidung will der Aufsichtsrat Entschlossenheit demonstrieren und sich an den eigenen Worten messen lassen.

Nach den Entlassungen von Kahn und Hasan Salihamidzic sollte Kontinuität auch in der Führungsetage gelebt werden, das Zurückentsinnen an alte Zeiten, wo das Organigramm nicht ständig umgeschrieben werden musste. Das Festhalten an Dreesen war dahingehend ein Schritt in die richtige Richtung.