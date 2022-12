WM 2022: Ousmane Dembélé - der geläuterte Frankreich-Star

Die 140 Millionen Euro schwere Ablösesumme, die Barcelona 2017 an den BVB bezahlt hatte, schien ihn fast zu erdrücken. Zudem belastete ihn sein Messie-Image, weil der Franzose sein Haus in Dortmund völlig verdreckt an den Vermieter übergeben hatte. Der Fall landete nicht nur in den Schlagzeilen, sondern auch vor Gericht.