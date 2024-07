Tour de France: „Der Erfolg steht über allem“ Doping-Experte bewertet Erfolg von Pogacar

Tadej Pogacar fährt der Konkurrenz bei der Tour de France davon. Seine gnadenlose Dominanz führt zu Zweifeln, ob seine Leistungen legal zustande kommen. Doping-Experte Fritz Sörgel erklärt bei SPORT1, was er von den Spekulationen hält.

Tadej Pogacar fährt der Konkurrenz bei der Tour de France davon. Seine gnadenlose Dominanz führt zu Zweifeln, ob seine Leistungen legal zustande kommen. Doping-Experte Fritz Sörgel erklärt bei SPORT1, was er von den Spekulationen hält.

Dass Tadej Pogacar ein exzellenter Radfahrer ist, dürfte nicht nur begeisterten Radsportfans klar sein. 2020 und 2021 gewann er die Tour de France , 2024 den Giro d‘Italia. Was der Slowene allerdings bei der aktuell laufenden Tour zeigt, ist auf einem anderen Level. Einem Level, das die einen begeistert, andere verärgert – und wieder andere einfach nur zweifelnd zurücklässt.

Der 25-Jährige dominiert seine Konkurrenten nach Belieben, knackt dabei diverse Uralt-Rekorde - und liegt vor dem Abschluss-Zeitfahren am Sonntag über fünf Minuten und damit praktisch uneinholbar vor Jonas Vingegaard, dem Tour-Sieger der beiden vergangenen Jahre.

Längst wird hinter den Kulissen und auch ganz öffentlich darüber spekuliert, wie seine Leistungen zustande kommen. So befeuerte etwa Stéphane Heulot zuletzt mit seinen Aussagen die Diskussion. „Man muss immer zweifeln“, sagte der Teamchef von Lotto-Dstny in einem Interview mit der L‘Équipe. „Die Geschichte hat uns das gelehrt, sie wiederholt sich in den Erklärungen, die uns gegeben werden. Wir sind von einer bestimmten Vergangenheit geprägt.“