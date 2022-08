WWE SmackDown: Triple H setzt Comeback-Flut gefeuerter Stars fort

- Auch McIntyre meldete sich bei SmackDown zu Wort und wandte sich an Kross und Reigns, auf den er bei Clash at the Castle in Cardiff Anfang September treffen wird. McIntyre - auffälligerweise ohne das Schwert, das zuletzt unter McMahon sein Markenzeichen geworden war - wurde Opfer einer Attacke von Reigns‘ Neffen Jimmy und Jey Uso, begünstig von einer Ablenkung durch Kross‘ Frau Scarlett.