Die deutschen Frauen zittern sich bei der Weltmeisterschaft zu einem knappen Auftaktsieg. Gegen China erzielt die 19-jährige WM-Debütantin Giulia Gwinn das goldene Tor für die DFB-Auswahl.

Dominic Thiem verhindert das Traumfinale zwischen Rafael Nadal gegen Novak Djokovic bei den French Open und greift nun selbst nach seinem ersten Grand-Slam-Titel.

Dirk Nowitzki denkt über die US-amerikanische Staatsbürgerschaft nach und Eden Hazard verabschiedet sich emotional von den Chelsea-Fans.

SPORT1 präsentiert zwei Mal am Tag das Wichtigste für Ihren Sport-Tag komprimiert zusammengefasst.

Morgens liefern wir Ihnen die wichtigsten News aus der Nacht, blicken auf die Highlights des Tages voraus und sagen Ihnen, was Sie bei uns im TV und Digital nicht verpassen sollten. Am Abend fassen wir das wichtigste Geschehen des bisherigen Tages für Sie zusammen. Viel Spaß damit!

Das ist passiert

- Frauen-WM: Deutschland startet mit Zittersieg

Die deutschen Fußballerinnen sind mit einem Arbeitssieg in die WM gestartet. Dank eines Treffers von Youngster Giulia Gewinn (66.) gewann der zweimalige Weltmeister sein Auftaktspiel 1:0 (0:0) gegen China. (Zum Bericht)

- French Open: Thiem wirft Djokovic raus

Novak Djokovic hat das Finale der Fench Open verpasst. Der Weltranglisten-Erste aus Serbien musste sich dem Österreicher Dominic Thiem im Halbfinale nach zweimaliger Regen-Unterbrechung mit 2:6, 6:3, 5:7, 7:5, 5:7 geschlagen geben. (Zum Bericht)

- EM-Quali: Trainer nach Kosovo-Eklat entlassen

Der montenegrinische Fußballverband FSCG hat nach einem Eklat beim EM-Qualifikationsspiel gegen Kosovo Trainer Ljubiša Tumbaković entlassen. Das teilte der Verband nach dem 1:1 mit. Der Serbe Tumbaković habe sich dafür entschieden, das Team gegen die Mannschaft Kosovos nicht anzuführen, dies sei "eine Verletzung seiner professionellen Verpflichtungen". (Zum Bericht)

Legenden-Spiel: BVB unterliegt Liverpool

Borussia Dortmund hat das Legenden-Spiel gegen den FC Liverpool knapp verloren. Beim Aufeinandertreffen der ehemaligen Stars in Hongkong unterlag der BVB mit 2:3 (2:2). (Zum Bericht)

- NBA Playoffs: Toronto Raptors gehen mit 3:1 in Führung

Das Team um Superstar Kawhi Leonard gewann das vierte Finalspiel bei Meister Golden State Warriors 105:92 und braucht nur noch einen Sieg, um als erste kanadische Franchise in der NBA zu triumphieren. (Zum Bericht)

- Fußball: Hazard verabschiedet sich emotional

Eden Hazards Wechsel vom FC Chelsea zu Real Madrid war keine Überraschung. Trotzdem fällt dem Belgier der Weggang aus London nach sieben Jahren im Verein alles andere als leicht. Das zeigte er jetzt mit einem emotionalen Facebook-Post an seine Fans. (Zum Bericht)

- ADAC Formel 4: Unangefochtener Sieg für Hauger

Einen unangefochtenen Sieg hat Dennis Hauger (Van Amersfoort Racing) in der ADAC Formel 4 eingefahren. Er setzte sich am Start von der Pole-Position aus in Führung und ließ seinen Verfolgern Alessandro Ghiretti (US Racing) und William Alatalo (ADAC Berlin-Brandenburg) keine Chance. (Zum Bericht)

- Basketball: Nowitzki will US-Bürger werden

Dirk Nowitzki will amerikanischer Staatsbürger werden. "Wir sind im Prozess, eine Greencard zu bekommen. Wenn wir das geschafft haben, dann muss man ein Greencard-Inhaber für, ich glaube, fünf Jahre sein, bevor man darüber auch nur nachdenken kann", sagte er den Dallas News über seine Bemühungen den amerikanischen Pass zu erwerben. (Zum Bericht)

- Fußball: WM 2030 in Spanien und Portugal?

Spanien und Portugal arbeiten an einer gemeinsamen Bewerbung um die WM 2030. Das kündigten die beiden Verbände RFEF und FPF am Samstag an. Nach einer Reihe von Treffen habe man beschlossen, "einen umfangreichen Analyseprozess zur Möglichkeit einer gemeinsamen Bewerbung für die WM 2030 zu beginnen". (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Fußball: Deutschland trifft in EM-Quali auf Weißrussland

Die deutsche Nationalmannschaft will in Weißrussland (EM-Qualifikation, Weißrussland - Deutschland ab 20.45 Uhr im LIVETICKER)den nächsten Schritt in Richtung EM 2020 machen. Beim 81. der Weltrangliste ist die Mannschaft des erkrankt fehlenden Bundestrainers Jogi Löw im 100. EM-Qualifikationsspiel einer DFB-Auswahl klarer Favorit.

- Formel 1: Qualifying beim Großen Preis von Kanada

Beim Qualifying zum siebten WM-Lauf im kanadischen Montreal (Formel 1: Qualifying zum Großen Preis von Kanada ab 20 Uhr im LIVETICKER) sind erneut die Mercedes-Piloten Lewis Hamilton und Valtteri Bottas die Favoriten, wenn auch nicht so eindeutig wie in den vorherigen Rennen. Der Kurs könnte jedoch aufgrund vieler langer Geraden Ferrari mit Sebastian Vettel entgegenkommen.

Das müssen Sie heute sehen

- eSports LIVE: Hearthstone Grandmasters

Die Hearthstone Grandmasters starten in ihre erste Saison. Bei dem Online-Turnierformat treten die 48 weltbesten Hearthstone-Spieler in drei Regionen (Amerika, Europa, Asien-Pazifik) gegeneinander an. eSPORTS1 zeigt Tag 2 der vierten Woche LIVE (eSports, Hearthstone Grandmasters: seit 16 Uhr LIVE im TV auf eSports1).

- eSports LIVE: Overwatch League

Die Overwatch League ist die erste weltweite eSports-Liga mit in Städten beheimateten Teams für den Titel Overwatch. In den Atlantic und Pacific Divisions kämpfen jeweils zehn Teams gegeneinander. Die erste Saison startete im Januar 2018 und bot einen Gesamtpreispool von 3,5 Millionen US-Dollar. Nun geht es in die zweite Saison. Wer setzt sich am Ende durch? eSPORTS1 zeigt die Stage 3 Matches. (eSports, Overwatch League: ab 21.00 Uhr LIVE im TV auf eSports1)

Das Video-Schmankerl des Tages

Legendenspiel: EX-BVB Keeper Roman Weidenfeller kassiert irres Anstoß-Tor - Beim Legendenspiel zwischen dem FC Liverpool und Borussia Dortmund ist Ex-BVB-Keeper Roman Weidenfeller stinksauer, nachdem er ein Tor vom Anstoßpunkt kassiert.