Am Donnerstagabend feierte Eintracht Frankfurt den Einzug in die Gruppenphase der Europa League, am Freitagmittag bekamen die Hessen ihre Gegner zugelost. Darunter ist mit dem FC Arsenal auch ein Topklub. Borussia Mönchengladbach darf sich ebenfalls auf klangvolle Namen in der Gruppenphase freuen.

Beim FC Bayern begründete Uli Hoeneß am Freitag seinen Rückzug, zudem stellten die Münchner ihre Vorstandsetage neu auf. Ex-HSV-Profi Emir Spahic hat sich bei einem Autounfall schwer verletzt. Schalke leiht Abwehrspieler Miranda vom FC Barcelona aus.

Am Abend rollt wieder der Ball in der 1. und 2. Bundesliga, außerdem treten einige Favoriten bei den US Open an und die Adler Mannheim starten LIVE auf SPORT1 in die CHL.

Das ist passiert

- Europa League: Hammer-Gegner für Eintracht Frankfurt

Die Auslosung der Gruppenphase in der Europa League ergab starke Gegner für die deutschen Teams. Vor allem Frankfurt und Gladbach erwischen attraktive Gegner. (Die Auslosung zum Nachlesen)

- Bundesliga: Kahn beerbt Rummenigge beim FC Bayern

Der FC Bayern stellt nach dem verkündeten Ende der Ära Hoeneß die Weichen für die Zukunft. Oliver Kahn ist ab 2020 Teil des FCB-Vorstands und wird Rummenigge-Nachfolger. (Zum Bericht)

- Bundesliga: Hoeneß begründet Rückzug vom FC Bayern

Uli Hoeneß kandidiert nicht mehr als Präsident beim FC Bayern und verkündet seinen Rückzug. Auf einer Pressekonferenz begründete er den Schritt ausführlich. (Die PK zum Nachlesen)

- Bundesliga: Dortmund vorerst ohne Witsel

Borussia Dortmund muss gegen Union Berlin am Samstag auf Axel Witsel verzichten. Dem Belgier droht ein längerer Ausfall wegen einer Muskelverletzung. (Zum Bericht)

- Spahic bei Autounfall schwer verletzt

Der ehemalige Bundesliga-Profi von Bayer 04 Leverkusen und dem Hamburger SV Emir Spahic ist bei einem Autounfall schwer verletzt worden. Die Situation sei ernst. (Zum Bericht)

- Formel 1, Training: Ferrari dominiert in Spa

Ferrari dominiert den ersten Trainingstag vor dem Großen von Belgien. Charles Leclerc setzt sich in der Addition beider Durchgänge vor Sebastian Vettel durch. (Zum Bericht)

- Formel 1: Hülkenberg verliert Startplätze

Schon vor dem Formel-1-Rennen in Spa muss Renault-Pilot Nico Hülkenberg einen Rückschlag verkraften. Er verliert beim Belgien-GP mehrere Startplätze. (Zum Bericht)

- Vuelta: Triumph für Valverde

Der Spanier Alejandro Valverde siegt auf der siebten Etappe der Spanien-Rundfahrt. Der Kolumbianer Miguel Angel Lopez übernimmt wieder die Gesamtführung. (Zum Bericht)

- Kristoff übernimmt Führungstrikot

Der Sieg auf der zweiten Etappe bei der Deutschland-Tour geht an Alexander Kristoff. Der norwegische Radprofi übernimmt auch die Führung in der Gesamtwertung. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- 2. Bundesliga: Nürnberg will oben angreifen

In der 2. Bundesliga will der 1. FC Nürnberg den nächsten Sieg. Die Franken treffen auf den 1. FC Heidenheim. (2. Bundesliga: 1. FC Nürnberg - 1. FC Heidenheim, 18.30 Uhr im LIVETICKER) Zudem empfängt der SV Sandhausen den SV Darmstadt 98 (2. Bundesliga: SV Sandhausen - SV Darmstadt 98 im LIVETICKER)

- Bundesliga: Gladbach gegen Leipzig

RB Leipzig kann am Abend vorübergehend die Tabellenspitze erobern. Allerdings ist die Aufgabe bei Borussia Mönchengladbach sehr knifflig, auch die Borussia hat hohe Ziele und kann auf Platz eins springen. (Bundesliga: Borussia Mönchengladbach - RB Leipzig, 20.30 Uhr im LIVETICKER)

- US Open: Favoriten gefordert

Etliche Favoriten kämpfen bei den US Open um den Einzug ins Achtelfinale. Serena Williams ist um 17 Uhr gegen Karolina Muchova gefordert (US Open, 3. Runde im LIVETICKER von SPORT1: Serena Williams - Karolina Muchova). Bei den Herren will Roger Federer gegen Daniel Evans ins Achtelfinale einziehen (US Open, 3. Runde im LIVETICKER von SPORT1: Roger Federer - Daniel Evans) und auch Novak Djokovic ist gegen Denis Kudla gefordert. (US Open, 3. Runde im LIVETICKER von SPORT1: Novak Djokovic - Denis Kudla)

Das müssen Sie heute sehen

- Eishockey: Mannheim startet in CHL

Der EHC Red Bull München und die Augsburger Panther haben am Donnerstag nachgelegt, nun will Meister Adler Mannheim nachziehen. Zum Auftakt der Champions Hockey League sind die Adler in Österreich bei den Vienna Capitals gefordert. (CHL: Vienna Capitals - Adler Mannheim ab 19.25 Uhr LIVE im TV und Stream)

Das Video-Schmankerl

Uli Hoeneß kandidiert nicht mehr als Präsident beim FC Bayern und verkündet seinen Rückzug. Auf einer Pressekonferenz gibt er eine Erklärung ab.