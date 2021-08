AEW Dynamite: CM Punk gibt klaren Hinweis auf Daniel Bryan

- Mit einem Sieg über die Varsity Blonds (Griff Garrison und Brian Pillman Jr., Sohn der tragisch jung verstorbenen “Loose Cannon” Brian Pillman) zogen die Lucha Bros. ins Finale um das Mini-Turnier um ein Titelmatch gegen die Young Bucks bei All Out ein. Bei Rampage am Freitag treffen Penta El Zero Miedo und Rey Fenix auf den Jurassic Express, das Siegerteam trifft in einem Steel Cage Match auf die Bucks.