"Lächerlich": Dieses Formel-1-Thema erhitzt die Gemüter

Das höchste Lob kam von einer Formel-1-Legende. Ex-Formel-1-Chef Bernie Ecclestone (93), der schon etliche Rennen der Königsklasse gesehen hat, sagte zu SPORT1 nach dem legendären Auftritt von Weltmeister Max Verstappen beim GP in Sao Paulo: „Es war unglaublich, Max wirkte so, als könne er übers Wasser laufen. Seine Leistung ist vergleichbar mit Ayrton Sennas Siegen in Portugal 1985 und Donington 1993 oder Michael Schumachers brillanter Regenfahrt in Barcelona 1996. Was alle gemein haben: Alle gewannen überlegen, obwohl sie nicht das beste Auto hatten.“