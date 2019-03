Es wird heiß auf dem Eis! Mit den Playoffs geht die DEL in die entscheidende Phase. (Die DEL-Playoffs LIVE im TV auf SPORT1)

Im Kampf um den Meistertitel in der Deutschen Eishockey-Liga stehen ab dem 6. März zunächst die Pre-Playoffs an.

In den Duellen Fischtown Pinguins Bremerhaven gegen Thomas Sabo Ice Tigers Nürnberg und Straubing Tigers gegen Eisbären Berlin werden die Viertelfinal-Gegner für Hauptrunden-Sieger Adler Mannheim und Titelverteidiger EHC Red Bull München gesucht. (DATENCENTER: Die Tabelle der DEL)

Anzeige

Straubing stellt Topscorer der Liga

Bremerhaven und Straubing haben dabei den Vorteil, dass sie in der Best-of-Three-Serie im ersten und - falls nötig - dritten Spiel zu Hause agieren dürfen. Zudem stellt Straubing mit Jeremy Williams (58 Punkten) den Topscorer der Liga. Doch die größere Playoff-Erfahrung spricht natürlich für Nürnberg und Berlin

Auf die jeweiligen Sieger der beiden Duellen erwarten im Viertelfinale dann richtig schwere Aufgaben. Mannheim und München haben die Saison mit über 20 Punkten Vorsprung auf Rang drei beendet und fast alle rechnen damit, dass sich beide Teams im Finale gegenüber stehen werden.

Verhindern wollen dies die Augsburger Panther, Düsseldorfer EG, Kölner Haie und der ERC Ingolstadt, die ebenfalls erst im Viertelfinale (ab 12. März) ins Geschehen eingreifen. Besonders die Panther haben als Drittplatzierter trotz eines vergleichsweise kleinen Etats bisher eine überraschend starke Saison gespielt.

Der Spielplan der DEL-Playoffs:

PRE-PLAYOFFS (best of three):



1. Spieltag, Mittwoch, 6. März:

Fischtown Pinguins Bremerhaven - Thomas Sabo Ice Tigers Nürnberg

Straubing Tigers - Eisbären Berlin (beide 19.30 Uhr, ein Spiel LIVE im TV auf SPORT1)



2. Spieltag, Freitag, 8. März:

Thomas Sabo Ice Tigers Nürnberg - Fischtown Pinguins Bremerhaven

Eisbären Berlin - Straubing Tigers (beide 19.30 Uhr, ein Spiel LIVE im TV auf SPORT1)



3. Spieltag, Sonntag, 10. März (falls notwendig):

Fischtown Pinguins Bremerhaven - Thomas Sabo Ice Tigers Nürnberg

Straubing Tigers - Eisbären Berlin



VIERTELFINALE (best of seven):

1. Spieltag, Dienstag, 12. März:

Augsburger Panther - Düsseldorfer EG

Kölner Haie - ERC Ingolstadt (beide 19.30 Uhr)

Mittwoch, 13. März:

Adler Mannheim - Qualifikant 2

EHC Red Bull München - Qualifikant 1 (beide 19.30 Uhr)

2. Spieltag, Freitag, 15. März:

Qualifikant 2 - Adler Mannheim

Qualifikant 1 - EHC Red Bull München

Düsseldorfer EG - Augsburger Panther

ERC Ingolstadt - Kölner Haie (alle 19.30 Uhr)



3. Spieltag, Sonntag, 17. März:

Augsburger Panther - Düsseldorfer EG (14.00)

Kölner Haie - ERC Ingolstadt (16.30)

Red Bull München - Qualifikant 1 (17.00)

Adler Mannheim - Qualifikant 2 (19.00)



4. Spieltag, Freitag, 22. März:

Qualifikant 2 - Adler Mannheim

Qualifikant 1 - Red Bull München

ERC Ingolstadt - Kölner Haie

Düsseldorfer EG - Augsburger Panther (alle 19.30 Uhr)



weitere Termine (falls notwendig):

5. Spieltag, Sonntag, 24. März

6. Spieltag, Freitag, 29. März

7. Spieltag, Sonntag, 31. März

Hinweis:

Qualifikant 1: Nach der Hauptrunde besser platzierter Vor-Playoff-Sieger.

Qualifikant 2: Nach der Hauptrunde schlechter platzierter Vor-Playoff-Sieger.



HALBFINALE (best of seven):

1. Spieltag, Dienstag, 2. April/Mittwoch, 3. April

2. Spieltag, Freitag, 5. April

3. Spieltag, Sonntag, 7. April

4. Spieltag, Dienstag, 9. April/Mittwoch, 10. April

weitere Termine (falls notwendig):

5. Spieltag, Donnerstag, 11. April/Freitag, 12. April

6. Spieltag, Sonntag, 14. April

7. Spieltag, Dienstag, 16. April



FINALE (best of seven):

1. Spieltag, Donnerstag, 18. April

2. Spieltag, Samstag, 20. April

3. Spieltag, Montag, 22. April

4. Spieltag, Mittwoch, 24. April

weitere Termine (falls notwendig):

5. Spieltag, Freitag, 26. April

6. Spieltag, Sonntag, 28. April

7. Spieltag, Dienstag, 30. April

So können Sie die DEL-Playoffs LIVE verfolgen:

TV: SPORT1

Stream: Magenta Sport

Ticker: SPORT1