Das späte erste Duell der beiden Wrestling-Legenden The Undertaker und Bill Goldberg steht kurz bevor - und bei WWE SmackDown Live gab es einen Vorgeschmack.

Am Ende der dienstäglichen TV-Show legte der 52 Jahre alte Goldberg seinen ersten WWE-Auftritt seit seinem Hall-of-Fame-Einzug im vergangenen Jahr hin und antwortete auf die an ihn gerichtete Ansprache des Taker am Tag zuvor bei Monday Night RAW.

Der frühere Topstar der einstigen WWE-Konkurrenzliga WCW erklärte, dass er sein Leben lang auf die Gelegenheit gewartet hätte, mit dem Taker in den Ring zu steigen und dass er gegen ihn den alten Goldberg zurückbringen würde.

In einer Kombination seines eigenen Standardspruchs und dem des "Deadman" hielt Goldberg am Ende fest: "You're next to rest in peace" - als plötzlich ein wohlbekanntes Geräusch ertönte.

Undertaker taucht hinter Bill Goldberg auf

Nach dem berühmten Gongschlag des Undertaker ging in ebenso bekannter Manier das Licht in der Arena aus und als es wieder anging, stand der Taker plötzlich hinter seinem Rivalen.

Nach etwa zehn Sekunden, bevor Goldberg darauf reagieren konnte, ging das Licht wieder aus und das "Phenom" war schon wieder verschwunden.

Goldberg zeigte sich unbeeindruckt und machte zum Abschluss der Show lachend klar, dass der Taker am Freitag beim Super Show-Down in Saudi-Arabien mehr bieten müsste.

Die Ergebnisse von WWE SmackDown Live:

Kofi Kingston & Xavier Woods besiegen Kevin Owens & Sami Zayn

WWE 24/7 Title Lumberjack Match: Elias besiegt R-Truth - TITELWECHSEL!

WWE 24/7 Title Match: R-Truth besiegt Elias - TITELWECHSEL!

Alexa Bliss besiegt Carmella, Charlotte Flair