Borussia Dortmund muss bei der 1:2-Niederlage beim FC Augsburg einen herben Rückschlag im Titelkampf der Bundesliga hinnehmen - und liefert damit dem direkten Konkurrenten FC Bayern eine Vorlage.

Die Münchner könnten mit einem Sieg am Samstag bei Borussia Mönchengladbach nach Punkten mit dem BVB gleichziehen.

Bei der Nordischen Ski-WM haben die deutschen Athleten am vorletzten Tag noch einmal Medaillenchancen; im Staffel-Wettbewerb der Nordischen Kombination und beim Mixed-Springen von der Normalschanze.

Das ist passiert

- Dortmund verliert überraschend in Augsburg

Der BVB kassiert beim FC Augsburg in der Bundesliga seine zweite Saisonniederlage. Ausgerechnet Ex-Dortmunder Dong-Won Ji erzielt für Augsburg einen Doppelpack. (Zum Bericht)

- Sensationsaus für van Gerwen

Bei den UK Open gibt es am ersten Tag schon faustdicke Überraschungen. Mit Michael van Gerwen und Gary Anderson sind schon zwei Darts-Schwergewichte aus dem Turnier raus. (Zum Bericht)

- Showdown bei Formel-1-Tests

Die Zeitenjagd am letzten Tag der Testfahrten in Barcelona macht Appetit auf den Start der Formel-1-WM. Ferrari und Mercedes duellieren sich auf Augenhöhe. (Zum Bericht)

- Magdeburg-Kapitän im Krankenhaus

Doppelter Schmerz für den 1. FC Magdeburg: Nach der Last-Minute-Niederlage in Duisburg muss auch noch Kapitän Christian Beck ist im Krankenhaus. Einem Bericht zufolge liegt er sogar auf der Intensivstation. (Zum Bericht)

- Silberner Auftakt bei Hallen-EM

Konstanze Klosterhalfen gewinnt über 3000 Meter genauso Silber wie Kugelstoßer David Storl. Klosterhalfen muss sich nur der Titelverteidigerin geschlagen geben. (Zum Bericht)

- Siege für Union und Duisburg

Tore von Kroos und Andersson sorgen für den Sieg von Union Berlin im Spitzenspiel der 2. Bundesliga bei Holstein Kiel. Der Lohn ist Platz zwei - zumindest bis Montag. (Zum Bericht). Der MSV Duisburg feiert einen nicht mehr für möglich gehaltenen Sieg im Kellerduell gegen Magdeburg. Enis Hajri lässt die "Zebras" wieder auf dem Klassenerhalt hoffen. (Zum Bericht)

- HFC verschärft Uerdinger Krise

Der selbst ernannte Aufstiegsaspirant aus Krefeld geht beim direkten Drittliga-Konkurrenten in Halle unter. Trainer Norbert Meier ringt anschließend um die richtigen Worte. (Zum Bericht)

- Mannheim sichert sich Platz 1 für die Playoffs

Am 51. Spieltag feiern die Adler Mannheim einen wichtigen Sieg in Augsburg. Durch die gleichzeitige Niederlage des EHC Red Bull München ist Platz eins nun sicher. (Zum Bericht)

- Bayern mit Sieg in Euroleague auf Playoff-Kurs

Die Basketballer des FC Bayern machen mit einem Sieg in der Heimat ihres Trainers einen weiteren Schritt in Richtung Playoff-Viertelfinale der Euroleague. (Zum Bericht)

- Silber für Weinstein nach Technik-Panne

Domenic Weinstein zieht bei der Bahnrad-WM ins Finale ein. Bei seinem Zieleinlauf wird ihm zunächst ein Weltrekord angezeigt, was sich später als falsch herausstellt. (Zum Bericht)

- Bulls gewinnen epischen Overtime-Thriller

In Atlanta lieferten sich die gastgebenden Hawks und die Chicago Bulls ein Duell mit der dritthöchsten Punktausbeute (329) in der Geschichte der NBA: Nach vier Verlängerungen gewannen die Bulls mit 168:161. (Zum Bericht)

- Bucks zu stark für LeBrons Lakers

Die Milwaukee Bucks feierten in der NBA bei den Los Angeles Lakers ihren achten Sieg nacheinander. Das 131:120 der Mannschaft um Giannis Antetokounmpo war zugleich ihr zehnter Auswärtssieg nacheinander. Die Lakers erhielten damit trotz 31 Punkten von Superstar LeBron James einen weiteren Rückschlag im Kampf um die Playoff-Plätze. (Zum Bericht)

- Islanders unterliegen trotz Kühnhackl-Treffer

Trotz eines Treffers von Tom Kühnhackl und einer starken Leistung von Torhüter Thomas Greiss haben die New York Islanders in der NHL ihre zweite Niederlage in den vergangenen drei Heimspielen hinnehmen müssen. Der Tabellenführer der Metropolitan Division unterlag Verfolger und Stanley-Cup-Sieger Washington Capitals. (Zum Bericht)

- Zverev zieht ins Finale ein

Alexander Zverev steht beim ATP-Turnier im mexikanischen Acapulco im Finale. Der Weltranglistendritte besiegte im Halbfinale den Briten Cameron Norrie in knapp 81 Minuten mit 7:6 (7:0), 6:3 und erreichte damit sein erstes Endspiel in diesem Jahr. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Frankfurt mit nächstem Schritt nach Europa?

In Frankfurt treffen mit der heimischen Eintracht und der TSG Hoffenheim (Bundesliga: Eintracht Frankfurt - TSG Hoffenheim ab 15.30 Uhr im LIVETICKER) zwei Teams aufeinander, die sich berechtige Hoffnungen auf einen Start in der Europa League in der kommenden Saison machen. Bei der Eintracht ist sogar die Champions League nicht unrealistisch.

- Schalke unter Druck

Der FC Schalke 04 steht im Kampf um den Klassenerhalt vor dem richtungweisenden Duell mit dem Aufsteiger Fortuna Düsseldorf (Bundesliga: FC Schalke 04 - Fortuna Düsseldorf ab 15.30 Uhr im LIVETICKER)

- Bayern ersatzgeschwächt in Gladbach

Vor dem Schlager am Niederrhein (Bundesliga: Borussia Mönchengladbach - FC Bayern München ab 18.30 Uhr im LIVETICKER) hat Bayern-Coach Niko Kovac erhebliche Personalsorgen. Neben den ohnehin verletzten Kingsley Coman, Arjen Robben und Corentin Tolisso werden auch Franck Ribery (Magen-Darm-Infekt), Leon Goretzka (Sprunggelenksprobleme) und David Alaba (Sehnenreizung) ausfallen.

- Verfolger-Duell in der Zweiten Liga

Die 2. Bundesliga geht in das letztes Saisondrittel. Am 24. Spieltag finden drei brisante Partien statt, in denen es sowohl um den Aufstieg, als auch um den Klassenerhalt geht. Der SC Paderborn hat den FC St. Pauli (2. Bundesliga: SC Paderborn - FC St. Pauli ab 13 Uhr im LIVETICKER) zum einem Verfolgerduell zu Gast

- Barcelona mit historischer Chance

Nur drei Tage nach dem Duell im Halbfinale der Copa del Rey treffen Champions-League-Sieger Real Madrid und der verhasste Erzrivalen FC Barcelona erneut aufeinander. Im Ligaduell am Samstagabend (El Clasico: Real Madrid - FC Barcelona am Samstag ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) bietet sich Lionel Messi und Co. nun eine wahrhaft historische Chance. Mit einem erneuten Sieg in Madrid könnte der FC Barcelona die Clasico-Bilanz auf seine Seite ziehen - zum ersten Mal seit 87 (!) Jahren.

- DSV-Quartett springt um Mixed-Gold

Nach der Enttäuschung beim Chaos-Springen der Männer von der Normalschanze haben die deutschen Skispringer die Chance, eine glänzende WM mit insgesamt drei Goldmedaillen zu einem glänzenden Abschluss zu bringen. Im Mixed-Wettbewerb am Samstag (Nordische Ski-WM: Mixed-Skispringen von der Normalschanze ab 16 Uhr im LIVETICKER) gehen Doppel-Weltmeister Markus Eisenbichler, der WM-Zweite Karl Geiger sowie die Team-Weltmeisterinnen Katharina Althaus und Juliane Seyfarth für Deutschland an den Start.

- Drittes Frenzel-Gold in Seefeld?

Nach der herben Niederlage im Einzel wollen Eric Frenzel und Co. am Samstag die Verhältnisse in der Nordischen Kombination wieder zurechtrücken. "Die Staffel ist für uns eine riesige Chance", sagt Bundestrainer Hermann Weinbuch vor dem WM-Showdown in Seefeld. Als Titelverteidiger und Olympiasieger von Pyeongchang geht das DSV-Quartett automatisch als Favorit in den letzten WM-Wettkampf (Nordische Ski-WM: Der Staffel-Wettbewerb in der Kombination ab 11.00 im LIVETICKER).

Das müssen Sie sehen

- Basketball Live: FRAPORT Skyliners - ALBA Berlin

Nach einer zweiwöchigen Länderspielpause nimmt die Basketball-Bundesliga wieder Fahrt auf. ALBA Berlin muss sich bei den Fraport Skyliners bewähren (BBL: Fraport Skyliners - ALBA Berlin ab 18 Uhr LIVE im TV und STREAM).

- Boxen: Deniz Ilbay - Jonathan Jose Eniz

Für Deniz Ilbay ist es der nächste Schritt auf der Karriereleiter, er ist bereit für den IBO Intercontinental-Titel. Um den boxt Ilbay, der in seiner Karriere auf 21 Siege und 1 Unentschieden kommt, an diesem Samstag bei der Sauerland Boxgala im norwegischen Arendal gegen den Argentinier Jonathan Jose Eniz. SPORT1 zeigt den Boxabend ab 21.15 Uhr im LIVESTREAM auf SPORT1 und auf Facebook, am Sonntag ab 23.30 Uhr gibt es die Highlights im Free-TV auf SPORT1.

Das Video-Schmankerl der Tages

MVP-Kandidat James Harden von den Houston Rockets besiegt die Miami Heat praktisch im Alleingang. Die große Show im Video.