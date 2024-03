EM Playoffs 2024: Wetten & Prognose für letzte EM Teilnehmer

12 Teams kämpfen in den EM Playoffs 2024 noch um ihr Ticket für die Endrunde in Deutschland, die am 14. Juni beginnt.

In drei Wegen A, B und C spielen jeweils vier Nationen um einen EM-Platz. In einfachen K.o.-Spielen geht es nach zwei Halbfinals in ein Finale.

Wer schafft noch die Qualifikation zur EM 2024 über die Playoffs?

EM Playoffs 2024: Sieger Wettquoten für Weg A

Polen ist der EM Playoff-Favorit

Geht es nach der Prognose der Buchmacher, so geht Polen in Weg A als Favorit in die EM Playoffs 2024. Im Halbfinale trifft die Mannschaft um Robert Lewandowski auf Außenseiter Estland.

Überstehen die Polen diese Aufgabe, wartet im Finale der EM Playoffs in Weg A der Sieger der Partie Wales - Finnland. Wales gilt als Favorit der Buchmacher, doch Star-Spieler Aaron Ramsey hatte seit Monaten keine Spielpraxis mehr.

Und Finnland? Vielleicht kann die Mannschaft dank einer soliden Defensive um Leverkusen-Torwart Lukas Hradecky erneut überraschen und an einer EM-Endrunde teilnehmen.

EM Playoffs 2024: Sieger Wettquoten für Weg B

Ukraine will die EM 2024 erreichen

In Weg B der EM 2024 Playoffs ist die Ukraine als Favorit im Einsatz. Im Halbfinale treffen die Ukrainer auswärts auf Bosnien-Herzegowina und haben damit keine allzu leichte Aufgabe.

Größter Herausforderer ist in den Wettquoten der Buchmacher Israel und damit eine weitere UEFA-Nation, die sich mitten im Krieg befindet. Israel hat auf dem Papier ein Heimspiel gegen Island, das allerdings in Budapest ausgetragen wird.

An der Favoritenrolle der Ukraine sollte letztlich kaum zu rütteln sein, doch die Qualifikation von Israel oder Bosnien-Herzegowina wäre auch nicht die größte Sensation aller Zeiten.

EM Playoffs 2024: Sieger Wettquoten für Weg C

Schafft der Europameister von 2004 die Qualifikation?

Ein ehemaliger Europameister ist mit Griechenland in den EM Playoffs am Start. In Weg C gelten die Südosteuropäer als Favoriten, doch wahnsinnig stark war Hellas in den letzten Jahren nicht mehr unterwegs.

Im Halbfinale der Playoffs treffen die Griechen daheim auf Kasachstan und damit den größten Außenseiter auf diesem Qualifikations-Pfad.

Besonders spannend wird es den Buchmachern zufolge im zweiten Halbfinale der EM Playoffs. Denn in diesem empfängt Georgien Luxemburg. Beide Nationen haben sich vorzüglich entwickelt, waren sie doch einst noch Schießbuden Europas.