Dimitrov - Zverev Tipp, Prognose & Quoten | French Open 2023

Unser Dimitrov - Zverev Tipp zum French Open Achtelfinale lautet: Der Turnierbaum der French Open bietet eine gute Chance, sich in Roland Garros auf den Weg ins Finale zu machen. Die größten Sorgen bereiten die Unforced Errors von Zverev.

Im Achtelfinale der French Open 2023 trifft Alexander Zverev auf Grigor Dimitrov. Zuletzt gewann der Deutsche drei direkte Duelle in Serie. Für die rote Asche von Frankreich hat der letztjährige Halbfinalist das bessere Rüstzeug parat.

Sein bulgarischer Kontrahent trat im bisherigen Turnierverlauf stets als Favorit auf den Sandplatz und wurde dieser Rolle gerecht. Vor dem Aufeinandertreffen mit Zverev begibt sich der 32-Jährige erstmals in die Außenseiterrolle. Mehr als einen Satzgewinn wird er aus den üblichen Fehlern von Zverev allerdings nicht holen können. Unser Tipp: Wir setzen darauf, dass Zverev in vier Sätzen gewinnt. Bei Happybet bekommt ihr dafür eine Quote von 3,75.

Darum tippen wir bei Dimitrov vs Zverev auf „Zverev gewinnt in vier Sätzen“:

Zverev gewann 3 der 4 direkten Vergleiche, zuletzt 3 in Folge und 2016 den einzigen auf Sand.

Zverev steht zum 6. Mal in Folge im Achtelfinale der French Open - 2021 und 2022 erreichte er jeweils das Halbfinale.

Für Dimitrov ist es die 13. Teilnahme in Roland Garros - erst zum 2. Mal steht er im Achtelfinale.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Dimitrov vs Zverev Quoten Analyse:

Grigor Dimitrov erlebte seine beste Saison im Jahr 2017. Damals erreichte er das Halbfinale der Australian Open, gewann bei den Western- und Southern Open seine ersten Masters-Titel und beendete das Jahr mit einem Sieg bei den ATP-Finals als Weltmeister. Es sollte sein letzter Einzelsieg bleiben.

Zverev setzte sich in der zweiten Runde der French Open erfolgreich mit seiner Vergangenheit auseinander. Er besiegte nicht nur Molcan, sondern fand seinen Frieden mit der Verletzung und schraubte seine Leistungskurve deutlich nach oben.

In der Folge ist Zverev mit Wettquoten bis 1,52 in der Favoritenrolle für dieses Duell. Dimitrov startet den Vergleich mit Quoten von 2,55 bis 2,75. Für die Sparfüchse unter euch haben wir an dieser Stelle eine Übersicht zu den Buchmachern, die Gratiswetten anbieten.

Dimitrov vs Zverev Prognose: „Fokus ist gefragt“

Grigor Dimitrov hat sich im bisherigen Turnierverlauf nichts zu Schulden kommen lassen. Der 32-Jährige marschierte sauber und ohne Satzverlust bis ins Achtelfinale. Seine zugelosten Kontrahenten, jeweils ungesetzt, trugen ihren Teil dazu bei.

Dennoch sollten wir nicht unterschlagen, dass der Bulgare in seinen neun gespielten Sätzen nur 26 Spiele abgegeben hat. Gute Zahlen, die seine ansteigende Form in den vergangenen Wochen bestätigen.

In seiner Vorbereitung auf den einzigen Sandplatz-Grand-Slam der Saison glänzte Dimitrov und fand sich im Finale von Genf wieder. Dort verlor er, ebenso wie Zverev zuvor im Halbfinale, gegen Nicolas Jarry. Es war sein erstes Finale seit fünf Jahren.

Mit seinen drei darauffolgenden Siegen in den ersten drei Runden der French Open steht Dimitrov bei fünf Siegen aus seinen vergangenen sechs Matches. Diese führten ihn bei seiner 13. Teilnahme an den French Open erst zum zweiten Mal ins Achtelfinale. Dort misst sich die Nummer 29 der ATP-Weltrangliste mit dem besser platzierten Alexander Zverev (27.)

Dimitrov - Zverev Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Dimitrov: 3:0 D. Altmaier, 3:0 E. Ruusuvuori, 3:0 T. Skatov, 0:2 N. Jarry, 2:1 T. Fritz.

Letzte 5 Spiele Zverev: 3:1 F. Tiafoe, 3:0 A. Molcan, 3:0 L. Harris, 0:2 N. Jarry, 1:0 Y. Wu (w.o.).

Letzte Spiele Dimitrov vs. Zverev: 1:2 , 0:2, 1:2, 1:2.



Alexander Zverev brauchte einen Satz, um gegen Frances Tiafoe ins Match zu finden. Danach drehte der Deutsche auf und gewann drei Sätze in Folge. Zudem bewies der 26-Jährige durch seine beiden gewonnenen Tiebreaks Nervenstärke.

In den wichtigen Momenten behält die Nummer 27 der ATP-Weltrangliste die Nerven, über ein ganzes Match kann Zverev die Konzentration jedoch noch nicht aufrechterhalten. Im bisherigen Turnierverlauf leistete er sich bereits 112 Unforced Errors - Dimitrov steht bei 86.

Der Mann, der die deutsche Fahne in diesem Grand-Slam-Turnier hochhält, gewann zuletzt drei Matches in Serie gegen Dimitrov und gilt als der Favorit dieser Partie. Allerdings ist es nicht unwahrscheinlich, dass er gegen den formstarken Dimitrov den zweiten Satzverlust des Turniers überstehen muss.

Glänzt Zverev jedoch weiterhin und reduziert seine Fehlerquote, ist ein Sieg ohne Satzverlust möglich. Das gelang erst in einem der vier Aufeinandertreffen dieser beiden Athleten und zwar beim bisher einzigen Vergleich auf Sand - 2016 in Rom.

Roland Garros scheint dem Deutschen zu liegen, bisher gewann er 26 seiner 33 Einzel bei diesem Grand Slam. Zuletzt nahm er an zwei Semifinal-Spielen in Folge teil und hat sich in diesem Jahr zum sechsten Mal in Folge fürs Achtelfinale qualifiziert. Wollt ihr auf einen Sieg von Zverev ohne Satzverlust setzen, könnt ihr bei Happybet eine Quote von 3,20 erhalten.

Unser Dimitrov - Zverev Tipp: Zverev gewinnt in vier Sätzen

In drei der bisherigen vier Matches dieser beiden Tennis-Profis konnten beide Spieler mindestens einen Satz für sich entscheiden. Dimitrov hat sich in seinen vergangenen Begegnungen mit Selbstvertrauen aufgeladen, ebenso wie Zverev. Wir halten den Deutschen zwar für den Favoriten, trauen seinem bulgarischen Gegner jedoch zumindest einen Satzgewinn zu.