Kiel - Regensburg Tipp, Prognose & Quoten | 12.03.2023

Unser Kiel - Regensburg Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 12.03.2023 lautet: Die Hausherren aus Kiel werden im Duell mit dem potenziellen Abstiegskandidaten aus Regensburg ihrer Favoritenrolle gerecht und holen drei Punkte.

Seit drei Begegnungen in der 2. Bundesliga sind die Störche ungeschlagen. Eine Bilanz, die auf den ersten Blick Stärke verspricht. Bei genauerer Betrachtung fällt jedoch auf, dass nur eines der vergangenen drei Pflichtspiele siegreich gestaltet wurde.

Zuletzt kamen die Kieler zuhause gegen Paderborn und in Sandhausen nicht über ein 1:1-Remis hinaus. Vor allem die Punkteteilung mit dem einstigen Tabellenschlusslicht aus Sandhausen ist als bitter zu bewerten. Der Ausgleich kam erst in der Nachspielzeit zustande und kurz davor versäumte es Fabian Reese, mit seinem verschossenen Elfmeter den Sack zuzumachen.

In Regensburg ziehen dunkle Wolken auf. Nur ein Punkt aus den vergangenen sieben Zweitliga-Spielen bescheinigt eine katastrophale Formkurve. Nach sechs Jahren Zweitliga-Zugehörigkeit muss sich „der Jahn“ nun ernsthaft mit dem Thema Abstieg beschäftigen, wenngleich zuletzt der Wille beim knappen 0:1 gegen Düsseldorf durchaus vorhanden war.

Wir entscheiden uns für eine Wette auf „Heimsieg“ mit einer Quote von 1,75 bei Happybet .

Darum tippen wir bei Kiel vs Regensburg auf „Heimsieg“:

Kiel vs Regensburg Quoten Analyse:

Für die besten Buchmacher sind die Hausherren aus Kiel als Favorit auf drei Punkte gesetzt und werden auch beim Wettanbieter Happybet mit der niedrigsten Quote am Drei-Wege-Markt bewertet. Im Durchschnitt bewegt sich die Quote zwischen 1,70 und 1,75.