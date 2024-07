Redaktionsrichtlinien Sport1 Betting

Sport1 Betting Werte

Sport1 Betting setzt sich dafür ein, die Leser in die Lage zu versetzen, fundierte Entscheidungen in Bezug auf Sportwetten zu treffen, und stellt alle behandelten Marken, Produkte und Angebote auf faire Weise dar.

Um unsere Leser in die Lage zu versetzen, fundierte Entscheidungen in Bezug auf Sportwetten zu treffen, setzen wir uns für eine gründliche und kontinuierliche Recherche ein. Dadurch wird sichergestellt, dass die Leser den Kontext haben, um verschiedene Produkte auf dem Markt zu vergleichen und gegenüberzustellen.

Das Engagement für die Förderung von verantwortungsbewusstem Glücksspiel steht im Mittelpunkt der Werte von Sport1 Betting. Wettbasis ist eine Marke von Better Collective und als solche wird das Engagement für verantwortungsbewusstes Marketing im Bereich Wetten und iGaming durch den Status von Better Collective als Gründungsmitglied von RAIG (Responsible Affiliates In Gambling) noch unterstrichen.

Alexander Karper, in Wien geboren, war schon in Kindheitstagen vom Sport-Virus infiziert und begeisterte sich sowohl aktiv als auch passiv früh für die unterschiedlichsten Sportarten. Da das Hobby zum Beruf wurde, erfüllte er sich einen lang gehegten Traum. In 16 1/2 Jahren als Sportjournalist für das frühere Sport1.at und heutige LAOLA1.at kam er mit allerlei Sportgrößen in Kontakt und bereiste die Welt. Seit 2023 ist er für den Sportwetten-Bereich bei Sport1 zuständig.