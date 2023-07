Transferticker: Klopp-Star schon aussortiert! Aktuelle Transfer News, Gerüchte & Fakten

Top-Thema: Klopp-Star schon aussortiert! (14.10 Uhr)

Volland zurück in die Bundesliga? (8.27 Uhr)

Cancelo zu Barca? (Fr., 8.43 Uhr)

+++ Top-Thema: Klopp-Star schon aussortiert! (14.10 Uhr) +++

Roberto Firmino ist schon nach Saudi-Arabien gewechselt, Jordan Henderson soll es auch in die Saudi-Pro-League ziehen - und schon bahnt sich beim nächsten Star des FC Liverpool der Abgang an.

Nachdem es zuletzt bereits Berichte gegeben hatte, dass Al-Ittihad Mittelfeldspieler Fabinho in die Wüste zu locken wolle, wurden am Samstag Fakten geschaffen.

Bei der Abreise ins Trainingslager in Deutschland fehlte der Brasilianer im 32-köpfigen Aufgebot von Trainer Jürgen Klopp!

Während sich die „Reds“ zehn Tage lang in Baden-Württemberg auf die neue Saison vorbereiten, blieb Fabinho dem Team schon fern.

Laut Transferexperte Fabrizio Romano habe sich der 29-Jährige mit Al-Ittihad schon geeinigt. Bei Liverpool steht er eigentlich noch bis 2026 unter Vertrag.

 +19 Milinkovic-Savic zieht es in die Wüste! Die irre Liste der Saudi-Wechsel

Während bei Fabinho scheinbar schon eine Einigung auf Klub-Ebene gefunden ist, soll genau das bei Henderson noch ausstehen: Das Liverpool-Urgestein (seit 2011 im Klub) soll mit Al-Ettifaq einig sein, die Teams aber noch nicht. Der 33-Jährige trat die Reise nach Deutschland daher noch an.

+++ Schnappt sich Union diesen Ex-Bundesliga-Star? (8.27 Uhr) +++

Spielt Kevin Volland bald wieder in der Bundesliga?

Nach Informationen von Sky buhlen gleich zwei deutsche Vereine um den 30 Jahre alten Offensivakteur. So soll Union Berlin bereits Gespräche mit der AS Monaco führen. Im Raum steht eine Ablöse zwischen sechs bis sieben Millionen Euro.

Neben Union hat laut Sky auch der VfL Wolfsburg Interesse an Volland. Der Linksfuß steht seit 2020 in Monaco unter Vertrag, zuvor war er für Bayer Leverkusen, die TSG Hoffenheim und 1860 München aktiv.

Wie Sky weiter berichtet, haben weder die Eisernen noch die Wölfe bislang ein konkretes Angebot abgegeben. Union soll der Favorit auf die Verpflichtung des früheren Nationalspielers sein, aber Wolfsburg bleibt im Rennen.

Vergangene Saison war Volland 17-mal in der Ligue 1 zum Einsatz gekommen. Dabei schoss er drei Tore und gab drei Vorlagen. Der gebürtige Bayer plagte sich mit diversen Verletzungen herum, darunter mit einem Rippenbruch.

Freitag, 14. Juli

+++ 8.43 Uhr: Cancelo zu Barca? +++

Wie die spanischen Zeitungen AS und Mundo Deportivo berichten, würden die Katalanen den zuletzt beim FC Bayern wieder aussortierten Außenverteidiger gerne verpflichten, nachdem eine Leihe im Winter-Transferfenster an einem Veto von Pep Guardiola und Manchester City scheiterte.

Alle relevanten Verantwortlichen der Katalanen sollen sich einig sein, dass der 29-Jährige mit der offensiven Interpretation seiner Rolle bestens ins Spielsystem passe.

Uneinigkeit herrscht hingegen hinsichtlich einer Verpflichtung des Top-Talents Ivan Fresneda von Absteiger Real Valladolid, an dem auch Borussia Dortmund interessiert war. Der 18-Jährige gilt aktuell als einer der talentiertesten Rechtsverteidiger überhaupt.

Die erste Wahl soll aber aktuell Cancelo sein, bei dem eine feste Verpflichtung von Manchester City aufgrund wirtschaftlicher Hürden aber kein Thema sein soll. Stattdessen beabsichtigen die Katalanen wohl, den Portugiesen auszuleihen. Und auch Cancelo selbst, der einst unweit von Barcelona in Valencia kickte, würde offenbar gerne nach Spanien zurückkehren.

Barca spielt deswegen auf Zeit. Denn mit jedem Tag, an dem kein Kaufangebot bei den Citizens eingeht, stärkt sich die Verhandlungsposition Barcas. Außerdem wäre ein Wechsel nach Spanien auch für City besser, als ihn an einen Ligakonkurrenten abzugeben. Neben Barca soll nämlich der FC Arsenal interessiert sein.

Donnerstag, 13. Juli

+++ 16.58 : Platzt BVB-Transfer auf Zielgerade? +++

Borussia Dortmund möchte Soumaila Coulibaly in diesem Sommer gerne verleihen, damit er wichtige Spielzeit sammeln kann.

Es herrschte bereits eine Einigung mit dem FC Burnley, das Innenverteidiger-Talent absolvierte sogar schon den Medizincheck. Nun scheint aber alles anders zu kommen.

Laut übereinstimmenden Medienberichten ist die Leihe geplatzt. Der Grund ist offenbar die Kaufpflicht, die beide Teams ursprünglich ausgehandelt hatten.

Demnach hätte der Premier-League-Aufsteiger Coulibaly im nächsten Jahr fest verpflichten müssen, als Ablöse stand eine Summe zwischen 16 und 18 Millionen Euro im Raum.

+++ Folgt eine Reds-Legende Gerrard? (10.50 Uhr) +++

„Ich habe Steven Gerrard beobachtet, als ich jünger war, und habe dann mit ihm gespielt und trainiert. Er hatte den größten Einfluss auf meine Karriere“, hatte Jordan Henderson 2014 über seinen damaligen Mitspieler Steven Gerrard gesagt.

Nun steht der Kapitäns-Nachfolger von Gerrard gut acht Jahre nach dessen letztem Spiel für Liverpool wohl ebenfalls vor dem Abschied von der Anfield Road. Einem Bericht von The Athletic zufolge, tendiere Henderson dazu, seinem Vorbild zu Al-Ettifaq zu folgen.

Beim saudi-arabischen Erstligisten, bei dem Gerrard seit der vergangenen Woche das Traineramt innehat, würde er demnach das Vierfache seines aktuellen Gehalts beziehen.

Bevor der 33-Jährige aber eine Entscheidung treffen wolle, möchte er laut The Sun mit Jürgen Klopp über seine Rolle in der kommenden Spielzeit sprechen. Denn mit Alexis Mac Allister und Dominik Szoboszlai verpflichtete Liverpool in diesem Sommer bereits zwei Mittelfeldspieler. Auch die EM im kommenden Jahr dürfte die Entscheidung beeinflussen. Denn durch den Wechsel würden die Chancen auf eine Nominierung von Nationaltrainer Gareth Southgate sicherlich sinken.

Da die finale Entscheidung noch aussteht, hat der Saudi-Klub offenbar auch noch keine Gespräche mit dem LFC über mögliche Ablösemodalitäten geführt. Der englische Nationalspieler steht beim Tabellenfünften der abgelaufenen Premier-League-Saison noch für zwei Jahre unter Vertrag.

Henderson trägt seit 2011 das Trikot der Reds und absolvierte seither 492 Pflichtspiele.

+++ 12.58 Uhr: Leipzig vor nächstem Transfer +++

RB Leipzig schlägt offenbar erneut auf dem Transfermarkt zu.

Der Bundesligist sichert sich wohl die Dienste von El Chadaille Bitshiabu, das berichtet unter anderem der Transferexperte Fabrizio Romano. Der 18 Jahre alte Innenverteidiger steht noch bis 2024 bei Paris Saint-Germain unter Vertrag.

Offiziell bestätigt ist der Deal noch nicht - ebenso wenig wie die Verpflichtung von Lois Openda, der als Nachfolger von Christopher Nkunku kommen soll (siehe Meldung vom Mittwoch).

Bitshiabu brachte es in der vergangenen Saison auf 13 Einsätze in der Ligue 1. Er spielt meist in der Mitte kann aber auch als Linksverteidiger auflaufen. Er könnte im RB-Kader Marcel Halstenberg ersetzen, der offenbar Abstiegsgedanken hegt.

Mittwoch, 12. Juli

+++ 19.16 Uhr: Leipzig vor Rekordtransfer +++

RB Leipzig hat offenbar den Nachfolger für Christopher Nkunku gefunden!

Die Bullen stehen Medienberichten zufolge vor der Verpflichtung von Lois Openda von RC Lens. Laut Kicker und Sky ist der Deal in trockenen Tüchern.

Die Ablöse für den belgischen Angreifer soll bei rund 40 Millionen Euro liegen. Dazu kommen noch Bonuszahlungen. Somit wird Openda zum Rekordtransfer der Bullen. Er soll die Lücke schließen, die Nkunku nach seinem Abgang hinterlassen hat.

Dieser war zuvor Dominik Szoboszlai, dessen Ablöse sich durch die Weiterverkaufsbeteiligung von RB Salzburg auf 36 Millionen Euro beläuft. Szoboszlai ist neben Nkunku der zweite schmerzhafte Abgang bei Leipzig.

+++ 17.11 Uhr: Ex-Bayern-Kandidat hat neuen Klub +++

Nun ist es fix!

Pau Torres wechselt in die Premier League: Der 26 Jahre alte Innenverteidiger schließt sich Aston Villa an. Der Premier-League-Klub verkündete am Mittwochnachmittag die Einigung - vorbehaltlich der internationalen Freigabe und eines erfolgreichen Visums.

Torres erhält beim Team von Unai Emery dem Vernehmen nach einen Vertrag bis 2028. Wie Fabrizio Romano berichtet, kostet der spanische Nationalspieler 32, Millionen Euro Ablöse, hinzu kommen noch fünf Millionen an möglichen Bonuszahlungen.

Torres stand eine ganze Weile auch beim FC Bayern auf der Liste. Er war nach SPORT1-Informationen ein Kandidat für die Innenverteidigung. Letztlich entschieden sich die Münchner aber für Kim Min-jae vom SSC Neapel, der 50 Millionen Euro Ablöse kostet und dessen Verpflichtung demnächst verkündet werden wird.

+++ 10.44 Uhr: Verscherbelt Bayern Mané? +++

Sadio Mané kam vor einem Jahr als Weltstar zum FC Bayern, floppte aber - verscherbeln die Münchner ihn nun nach einer verkorksten Saison?

Angeblich sei der Rekordmeister bereit, den 31-jährigen Senegalesen für weniger als 20 Millionen ziehen zu lassen, berichtet Sky Sports in England.

Zur Erinnerung: Im vergangenen Jahr hatten die Bayern selbst 32 Millionen exklusive möglicher Boni an den FC Liverpool gezahlt.

Jetzt ist Mané, der in einer verletzungsgeplagten Rückrunde auch noch mit einem Schlag ins Gesicht von Leroy Sané für einen Skandal sorgte, nach SPORT1-Informationen einer der Verkaufskandidaten beim Rekordmeister.

Ob Bayern den einstigen Top-Transfer (Vertrag bis 2025) aber mit Verlust von über zehn Millionen nach nur einem Jahr schon verscherbelt, wird sich aber erst zeigen müssen. Mit einem möglichen Kauf von Harry Kane, der gut 100 Millionen kosten könnte, und einem teuren Sechser stehen in München immerhin noch kostspielige Investitionen an, für die (mehr) Geld gebraucht wird.

Mané selbst hatte zuletzt noch auf eine positive Zukunft bei Bayern gehofft. „Ja, so Gott will. Wenn alles gut geht, werde ich zu Bayern zurückkehren“, sagte er bei 2sTV. Er liebe Herausforderungen, „und Bayern ist eine große Herausforderung. Es liegt an mir, alles zu tun, um diese Herausforderung zu meistern.“

+++ 8.36 Uhr: Tausch um Ex-Bayern-Flirt? +++

Neben Bayern suchen in diesem Sommer zahlreiche weitere Top-Klubs einen neuen Stürmer.

So auch der FC Chelsea: Bei den Blues steht nun ein ehemaliger FCB-Flirt wohl ganz oben auf der Liste. Medienberichten zufolge arbeiten die Londoner an einer Verpflichtung von Dusan Vlahovic, der nach SPORT1-Informationen auch ein Kandidat bei Bayern war.

Laut der Corriere della Sera hat der CFC sogar schon ein Angebot abgegeben. Doch Juventus soll das Angebot in Höhe von abgelehnt haben: Die Alte Dame fordert für den Angreifer einem Bericht der Gazzetta dello Sport zufolge nicht weniger als 60 bis 70 Millionen Euro plus Prämien und den jungen italienischen Mittelfeldspieler Cesare Casadei.

Sollte der Chelsea diesem Wunsch nicht entsprechen, könnte es zu einem Tauschdeal kommen. Denn nach einem Bericht der Corriere dello Sport ist Juve bereit, Vlahovic für rund 25 Millionen Euro abzugeben, wenn Romelu Lukaku im Gegenzug nach Turin wechselt.

Juventus will sich in diesem Sommer von einigen teuren Spieler trennen. Aus diesem Grund könnte auch der Serbe, der erst im Januar für 70 Millionen von der AC Florenz zu den Bianconeri gekommen war, trotz eines Vertrags bis 2026 den Verein schon wieder verlassen.

Damit würde der italienische Rekordmeister seinen besten Torschützen der abgelaufenen Spielzeit verlieren (zehn Tore in 27 Serie-A-Spielen).

Dienstag, 11. Juli

+++ 14.10 Uhr: Schick-Schock! Holt Bayer jetzt Füllkrug? +++

Schick-Schock bei Bayer Leverkusen! Wie die Werkself am Dienstag mitteilte, wird Star-Angreifer Patrik Schick nach einer Adduktoren-OP noch bis Oktober ausfallen - kommt jetzt ein anderer Nationalspieler als Ersatz?

Als Reaktion auf die Hiobsbotschaft hätten die Bayer-Bosse beschlossen, dass ein Sturm-Ersatz geholt werden soll. Dabei sei einer von drei Kandidaten DFB-Angreifer Niclas Füllkrug.

Der 30-Jährige hat zwar bei Werder Bremen noch einen Vertrag bis 2025, mit 16 Treffern in der vergangenen Bundesliga-Saison seinen Torriecher aber nachgewiesen und wäre daher interessant für Bayer.

Leverkusens Geschäftsführer Simon Rolfes hielt sich in einer Medienrunde am Dienstag zu diesem Thema allerdings noch bedeckt.

„Zu Namen sage ich nichts. Wir schauen, welche Optionen es gibt, und wägen dann ab. Das ist bei Neunern nicht immer einfach, auch finanziell“, erklärte Rolfes und betonte: „Wenn Patrik fit ist, haben wir einen der besten Stürmer der Bundesliga unter Vertrag.“

+++ 17.19 Uhr: Donezk droht mit Klage! Spurs verpflichten Solomon +++

Tottenham Hotspur verpflichtet Angreifer Manor Solomon. Dies verkündeten die Spurs am Dienstagmittag offiziell in den sozialen Netzwerken.

Der 23-Jährige wechselt ablösefrei von Schachtar Donezk in den Londoner Norden, wo der israelische Nationalspieler einen Vertrag bis 2028 unterzeichnete.

In der abgelaufenen Saison spielte Solomon auf Leihbasis beim FC Fulham. Für die Cottagers stand der 23-Jährige 24-Mal auf dem Feld und erzielte fünf Tore für den Klub.

Durch eine durch den Ukraine-Krieg entstandene Transfer-Sonderregelung der FIFA, kann der Stürmer, der einen Marktwert in Höhe von 18 Mio. Euro besitzt, ablösefrei wechseln. Schachtar zeigte sich verärgert über diese Regelung, da dadurch auch ein normaler Transfer des Israelis zu Fulham zunichte gemacht wurde.

Donezk-Geschäftsführer Sergiy Palkin drohte nun auch bei diesem Transfer mit einer Klage. Im Gespräch mit ESPN sagte der 48-Jährige: „Wir glauben, dass diese Vereine, die sich auf Kosten von Shakhtar bereichert haben, verpflichtet sein werden, Rückerstattungen zu zahlen.“ 2019 verpflichtete Shakhtar den Angreifer für 6 Mio. Euro und macht somit ein Verlust in Höhe von 12 Mio Euro.

+++ 21.13 Uhr: DFB-Youngster vor Unterschrift bei Inter +++

Mit der deutschen U21 scheiterte Yann Bisseck unlängst schon in der EM-Vorrunde - doch nun hat der 22-Jährige wieder allen Grund zum Strahlen.

Wie die Gazzetta dello Sport berichtet, empfingen einige Dutzend Inter-Fans den 22-Jährigen am Flughafen in Linate.

Am Dienstag soll Bisseck den obligatorischen sportmedizinischen Test absolvieren und anschließend einen Vertrag bis 2028 bei den Nerazzurri unterschreiben.

Der deutsche Innenverteidiger, der der Jugend des 1. FC Köln entstammt, kommt vom dänischen Klub Aarhus GF und soll sieben Millionen Euro kosten.

+++ 11.15 Uhr: 100-Millionen-Offerte für Pogba? +++

Zieht es den nächsten Superstar nach Saudi-Arabien?

Der französische Nationalspieler Paul Pogba (30) wird offenbar mit einer 100-Millionen-Euro-Offerte inklusive Bonuszahlungen vom saudi-arabischen Klub und Meister Al-Ittihad geködert. Das berichten französische Medien übereinstimmend, ebenso die Gazzetta dello Sport in Italien.

Der Weltmeister von 2018, noch bis 2026 bei Juventus Turin unter Vertrag, postete in der Nacht von Sonntag zu Montag Fotos von sich in Saudi-Arabien. Auf diesen zeigte er sich in einem weißen Gewand mit einem rot-weiß karierten Tuch um den Kopf.

Laut der Gazzetta hat sich der Mittelfeldspieler allerdings noch nicht zum Wechsel entschieden. Zudem muss noch die Ablösesumme ausgehandelt werden.

Nach Informationen von Transferexperte Fabrizio Romano dementierten mehrere Quellen aus Pogbas Umfeld die Meldungen. Auch Journalist Gianluca Di Marzio schrieb, Pogba habe sich lediglich aus privaten Gründen in Saudi-Arabien aufgehalten.

Der Mittelfeldspieler kehrte erst im Sommer 2022 nach sechs Jahren bei Manchester United zu Juventus Turin zurück.

Für Juve lief er bereits von 2012 bis 2016 auf. In Turin hat er ein schwieriges Jahr hinter sich. Wegen einer Knie-OP und weiterer Verletzungen kam Pogba gerade einmal auf zehn Einsätze. Pogba verpasste auch die WM 2022 in Katar.

Al-Ittihad hat bereits ablösefrei Karim Benzema und N‘Golo Kanté verpflichtet. Außerdem kam Celtic-Star Jota für rund 29 Millionen Euro.

+++ 07.34 Uhr: „Es ist an der Zeit, dass Mbappé PSG verlässt“ +++

Ex-PSG-Sportdirektor Leonardo hat die Gerüchte über einen vorzeitigen Abschied von Kylian Mbappé aus Paris angeheizt.

„Ich denke, es ist an der Zeit, dass Mbappé PSG verlässt“, erklärte der 53-Jährige bei L‘Equipe. Ein Wechsel des französischen Nationalspielers würde „zum Wohle“ des Vereins geschehen.

„Nach dem, was in den letzten zwei Jahren passiert ist, hat Mbappé gezeigt, dass er noch nicht in der Lage ist, eine Mannschaft zu führen. Er ist ein großartiger Spieler und ein großartiger Torjäger, aber er ist kein Anführer. Es ist schwierig, eine Mannschaft um ihn herum aufzubauen“, sagte Leonardo weiter.

Der Verein habe existiert, „bevor er kam, und er wird existieren, wenn er geht. Er ist seit sechs Jahren in Paris und fünf verschiedene Vereine haben den Europapokal gewonnen - und keiner von ihnen hatte Mbappé. Das bedeutet, dass es durchaus möglich ist, auch ohne ihn zu gewinnen“, meinte der Brasilianer.

Zuletzt hatte der Poker um Mbappé immer absurdere Züge angenommen.

Erklärte der 24-Jährige vor wenigen Wochen noch, bis kommenden Sommer bei PSG zu bleiben, sorgten die jüngsten Entwicklungen wieder für Unruhe.

So machte PSG-Präsident Nasser Al-Khelaifi zuletzt klar, Mbappé nicht ablösefrei abzugeben. Der Franzose wiederum übte schwere Kritik an den Bossen für die Transferpolitik der vergangenen Jahre.

Die Folge: Real Madrid soll dementiert haben, in Kontakt mit Mbappé oder PSG zu stehen. Das berichtet die Marca.