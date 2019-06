Die mittlerweile achte Frauen-Weltmeisterschaft findet dieses Jahr vom 7. Juni bis zum 7. Juli 2019 in Frankreich statt.

Insgesamt 24 Mannschaften werden um den Titel spielen. Das DFB-Team ist auch wieder dabei und hat neben der neuen Trainerin Martina Voss-Tecklenburg 15 Spielerinnen an Bord, die ihr WM-Debüt feiern.

DFB-Kader mit frischem Blut

Angeführt von Kapitänin Alexandra Popp und Stellvertreterin Svenja Huth, besteht der Kader aus hauptsächlich jungen Spielerinnen. Nur zwei von ihnen sind noch vor den 1990ern geboren: Lena Goeßling (1986) und Verena Schweers (1989).

Seinen ersten Auftritt in der Gruppenphase wird das deutsche Team am 8. Juni gegen China haben (Frauen-Weltmeisterschaft: Deutschland gegen China ab 15 Uhr im LIVETICKER bei SPORT1), das zweite Spiel steigt am 12. Juni gegen Spanien. Am 17. Juni geht es zum Abschluss der Gruppenphase gegen Südafrika.

Zum ersten Mal bei der Frauen-Weltmeisterschaft am Start sind die Teams aus Chile, Jamaika, Schottland und Südafrika.

Die Gruppen der Frauen-WM 2019

Gruppe A: Frankreich, Nigeria, Norwegen, Südkorea

Gruppe B: Deutschland, China, Spanien, Südafrika

Gruppe C: Australien, Brasilien, Italien, Jamaika

Gruppe D: Argentinien, England, Japan, Schottland

Gruppe E: Kamerun, Kanada, Neuseeland, Niederlande

Gruppe F: Chile, Schweden, Thailand, USA

Der Turniermodus

Qualifiziert haben sich 24 Mannschaften, die in sechs Vierergruppen aufgeteilt wurden.

Ins Achtelfinale ziehen die jeweils Erst- und Zweitplatzierten der Gruppen ein. Auch die vier besten Dritten bekommen dort noch eine Chance.

Das Achtelfinale wird im K.o.-Modus bestritten. Steht es nach 90 Minuten unentschieden, müssen Verlängerung und im Bedarfsfall das Elfmeterschießen entscheiden.

Das ist der Spielplan der Gruppenphase

Freitag, 7. Juni 2019

Gruppe A: Frankreich - Südkorea (21.00 Uhr)

Samstag, 8. Juni 2019

Gruppe B: Deutschland - China (15.00 Uhr)

Gruppe B: Spanien - Südafrika (18.00 Uhr)

Gruppe A: Norwegen – Nigeria (21.00 Uhr)

Sonntag, 9. Juni 2019

Gruppe C: Australien - Italien (13.00 Uhr)

Gruppe C: Brasilien - Jamaika (15.30 Uhr)

Gruppe D: England - Schottland (18.00 Uhr)

Montag, 10. Juni 2019

Gruppe D: Argentinien - Japan (18.00 Uhr)

Gruppe E: Kanada - Kamerun (21.00 Uhr)

Dienstag, 11. Juni 2019

Gruppe E: Neuseeland - Niederlande (15.00 Uhr)

Gruppe F: Chile - Schweden (18.00 Uhr)

Gruppe F: USA - Thailand (21.00 Uhr)

Mittwoch, 12. Juni 2019

Gruppe A: Nigeria - Südkorea (15.00 Uhr)

Gruppe B: Deutschland - Spanien (18.00 Uhr)

Gruppe A: Frankreich - Norwegen (21.00 Uhr)

Donnerstag, 13. Juni 2019

Gruppe C: Australien - Brasilien (18.00 Uhr)

Gruppe B: Südafrika - China (21.00 Uhr)

Freitag, 14. Juni 2019

Gruppe D: Japan - Schottland (15.00 Uhr)

Gruppe C: Jamaika - Italien (18.00 Uhr)

Gruppe D: England - Argentinien (21.00 Uhr)

Samstag, 15. Juni 2019

Gruppe E: Niederlande - Kamerun (15.00 Uhr)

Gruppe E: Kanada - Neuseeland (21.00 Uhr)

Sonntag, 16. Juni 2019

Gruppe F: Schweden - Thailand (15.00 Uhr)

Gruppe F: USA - Chile (18.00 Uhr)

Montag, 17. Juni 2019

Gruppe B: China - Spanien (18.00 Uhr)

Gruppe B: Südafrika - Deutschland (18.00 Uhr)

Gruppe A: Südkorea - Norwegen (21.00 Uhr)

Gruppe A: Nigeria - Frankreich (21.00 Uhr)

Dienstag, 18. Juni 2019

Gruppe C: Italien - Brasilien (21.00 Uhr)

Gruppe C: Jamaika - Australien (21.00 Uhr)

Mittwoch, 19. Juni 2019

Gruppe D: Schottland - Argentinien (21.00 Uhr)

Gruppe D: Japan - England (21.00 Uhr)

Donnerstag, 20. Juni 2019

Gruppe E: Niederlande - Kanada (18.00 Uhr)

Gruppe E: Kamerun - Neuseeland (18.00 Uhr)

Gruppe F: Schweden - USA (21.00 Uhr)

Gruppe F: Thailand - Chile (21.00 Uhr)

Die K.o.-Runde beginnt am 22. Juni und endet mit dem Finale am 7. Juli.

Was ist neu?

Wichtigstes Novum: Der Video-Assistent. Ein Jahr nach der erfolgreichen Premiere bei der Männer-WM kommt der "VAR" auch bei den Frauen zum Einsatz.

In Frankreich kommen vor den Bildschirmen allerdings ausschließlich männliche Referees zum Einsatz, die schon Erfahrung im Umgang mit der Innovation haben.

Aus Deutschland ist zu diesem Zweck das Bundesliga-Trio Felix Zwayer (Berlin), Bastian Dankert (Rostock) und Sascha Stegemann (Niederkassel) dabei.

Auch neu: Die Höhe des Preisgeldes. Das verdoppelte die FIFA auf 30 Millionen Dollar (rund 27 Mio. Euro), der Weltmeister erhält vier Millionen Dollar (3,6 Mio. Euro).

Zum Vergleich: Männer-Weltmeister Frankreich erhielt für den Triumph im letzten Sommer 32,3 Millionen Euro.

Deutschland gehört zu den Favoriten

Nie war die Weltspitze so breit wie heute. Als absoluter Topfavorit gehen aber die Titelverteidigerinnen aus den USA ins Rennen, gefolgt von den Gastgeberinnen, die bei der Heim-WM endlich ihren ersten Titel feiern wollen.

Deutschland ist unter der neuen Bundestrainerin Voss-Tecklenburg ebenfalls im Aufwind, aber auch im Umbruch. Zum Kreis der ernsthaften Titelanwärter zählen zudem England, Australien, Japan und Europameister Niederlande.

Die Amerikanerinnen konnten bereits drei Mal den Titel holen, knapp gefolgt vom deutschen Team. Der DFB-Kader wurde 2003 und 2007 Weltmeister und erreichte auch in den anderen Jahren jeweils immer das Viertelfinale.

Die komplette Frauen-WM im Liveticker bei SPORT1

Alle 52 WM-Spiele werden von der ARD oder dem ZDF im TV und als Livestream ausgestrahlt. Die Streams werden auf ZDFsport.de und Sportschau.de zu finden sein.

Am 8. Juni um 15 Uhr wird das erste Spiel der deutschen Frauen gegen China in der ARD gezeigt. Das zweite Spiel gegen Spanien wird im ZDF am 12. Juni um 18 Uhr übertragen werden.

Bei SPORT1 können alle Partien auch im Liveticker verfolgt werden.