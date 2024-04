Die 5 besten BVB - PSG Wetten & Quoten

Am Mittwochabend (21:00 Uhr) darf der BVB im Hinspiel des Champions League Halbfinals ran. Gegner im Signal-Iduna-Park ist der frischgebackene französische Meister PSG.

Geht es nach den Wettquoten, so ist der Gast aus Paris der Favorit in Dortmund - umso mehr im ganzen Halbfinale. Doch im Viertelfinale gegen Atletico zeigte der BVB, wozu er europäisch imstande ist.

5 beste BVB - PSG Wetten:

BVB - PSG Wetten: Dortmund muss daheim vorlegen

Der BVB spielt eine ganz starke Champions-League-Saison und ist vor allem im eigenen Stadion eine Macht. Zuletzt bezwang der in der Bundesliga strauchelnde Traditionsverein Atletico Madrid mit 4:2, davor zog die PSV mit 2:0 den Kürzeren.

Mit PSG kommt nun die ungleich schwerste Aufgabe auf den BVB zu, doch bereits in der Gruppenphase landete man am Ende vor den Franzosen, auch wenn es im direkten Vergleich nur zu einem von sechs möglichen Punkten reichte.

Mit den eigenen Fans im Rücken ist Borussia Dortmund aber zweifelsfrei stärker und muss gegen Paris vorlegen, ehe es kommende Woche zum Rückspiel in den Prinzenpark geht.

Wir denken: Zumindest ein Unentschieden sollte daheim drin sein. Deshalb lautet unsere BVB - PSG Wette des Tages: Doppelte Chance 1/X zur besten Quote 1.55 bei Oddset.

Aktuelle Gratiswetten für BVB - PSG

Welche BVB - PSG Quoten lohnen sich noch?

Auch wenn die letzten Vergleiche nicht allzu torreich waren, zeigten beide Teams in der Liga, dass die Defensive vielleicht eher nachrangig wichtig ist. In den fünf letzten PSG-Spielen und in vier der vergangenen fünf BVB-Partien fielen drei oder mehr Tore.