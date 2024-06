Die 5 besten BVB - Real Wetten & Quoten

Am Samstagabend um 21:00 Uhr ist es endlich so weit: Das Champions League Finale Borussia Dortmund - Real Madrid wird angepfiffen!

Für Real Madrid ist es die fünfte Endspielteilnahme in den letzten zehn Jahren! Die Borussia hingegen ist erstmals seit 2013 wieder im Finale der Königsklasse vertreten.

5 beste BVB - Real Wetten

BVB - Real Madrid Wetten: Wer gewinnt das Finale?

Natürlich dreht sich am Samstag alles um die eine Frage: Wer gewinnt das Champions League Finale? Wenig überraschend geht Real Madrid als Rekordsieger und Final-Dauergast als großer Favorit in die Partie.

Das zeigen auch die Quoten bei den Buchmachern, welche Real allesamt mit Siegquoten im 1er-Bereich listen. Für den Außenseiter-Sieg des BVB gäbe bei Betano mit einer Quote von 5,10 mehr das Fünffache des Einsatzes zurück!

Bet365 Bonus - erhalte mit dem Bonus Code „BETSPORT1″ bis zu 100 € in Wett-Credits

Bet365 Bonus - erhalte mit dem Bonus Code „BETSPORT1″ bis zu 100 € in Wett-Credits

Aktuelle Gratiswetten für BVB - Real

Welche BVB – Real Quoten lohnen sich noch?

Da keine Mannschaft im entscheidenden Spiel einen Fehler machen will, sind Endspiele in der Regel von der Defensive geprägt. Das zeigt auch ein Blick auf die vier letzten CL-Finals, welche allesamt 1:0 endeten. Für den Tipp auf unter 2,5 Tore bietet Betway eine Quote von 2,10.