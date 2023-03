Freiburg II - Saarbrücken Tipp, Prognose & Quoten | 27.03.2023

Unser Freiburg II - Saarbrücken Tipp zum 3. Liga Spiel am 26.03.2023 lautet: Beide Teams bestätigen ihre starke Form und münzen auch dieses Mal Chancen in Tore um.

Der Sport-Club Freiburg als Meister? Während dieses Szenario in der Bundesliga zeitweise zumindest theoretisch möglich war (und es rein rechnerisch auch immer noch ist), ist es in der 3. Liga mittlerweile alles andere als unwahrscheinlich. Aufsteigen können die Breisgauer nicht, doch den Meistertitel würden sie dennoch gerne mitnehmen. Am Montag kommt mit Saarbrücken ein harter Brocken ins Dreisamstadion, der im besten Fall auf einen Aufstiegsplatz klettern kann. Wir erwarten ein munteres Match und entscheiden uns für die Wette „Beide treffen“ mit einer Quote von 1,68 bei NEObet.

Darum tippen wir bei Freiburg II vs Saarbrücken auf „Beide treffen“

Freiburg II hat keines der 11 Ligaspiele im Jahr 2023 verloren.

Saarbrücken hat die letzten 3 Partien mit 10:0 Toren gewonnen.

Freiburg II traf in den letzten 8, Saarbrücken in den letzten 7 Spielen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Freiburg II vs Saarbrücken Quoten Analyse:

Nur als hauchdünner Favorit geht der Sport-Club Freiburg II bei den besten Wettanbietern ins Rennen. Teilweise unterscheiden sich die Quoten für Wetten auf Heim- bzw. Auswärtssieg nur um 0,1 Punkte. Im Schnitt erhält man für einen Tipp auf einen Heimerfolg Werte von 2,50, während Wetten auf den Auswärtsdreier im Schnitt Zahlen von 2,75 liefern.

Obwohl hier der Zweite der Tabelle auf den Fünften trifft, beide aktuell einen guten Lauf haben und zuletzt gerne trafen, liegen die Wetten auf das „Over 2,5″ bei Werten bis 1,90. Die Wettoption „Beide treffen“ ist hingegen mit Quoten bis 1,68 niedriger quotiert.

Freiburg II vs Saarbrücken Prognose: Munterer Schlagabtausch

Auch der VfL Osnabrück konnte den Sport-Club Freiburg II nicht bezwingen. An der Bremer Brücke holten die Breisgauer ein 1:1 und blieben damit auch im elften Ligaspiel dieses Kalenderjahres ungeschlagen. Aber: Nach sieben Dreiern in Folge hat der SCF II mal wieder Punkte liegen gelassen.

Mit einem Sieg hätte Freiburg II punktemäßig mit Spitzenreiter Elversberg gleichgezogen. So aber beträgt der Rückstand auf den Führenden nach wie vor zwei Punkte. Aber: Noch vor fünf Spieltagen hatte dieser Rückstand elf Zähler betragen. Die Meisterschaft hat der SCF II Stand jetzt in der eigenen Hand, da dieser noch Elversberg im Rückspiel zu Hause empfängt.

Doch der Fokus gilt erst einmal dem kommenden Heimspiel und zu Hause hat die zweite Mannschaft des Bundesligisten in dieser Saison nur eines von 14 Spielen verloren. Von den anderen 13 Heimspielen wurden zehn gewonnen. Mit nur zehn Gegentreffern in 14 Heimpartien stellen die Breisgauer die beste Heim-Defensive der 3. Liga.

Aber: Mit nur 22 Toren haben sie die wenigsten jener Teams auf den Rängen eins bis neun der Heimtabelle. Überhaupt treffen die Freiburger im Vergleich mit den Top Teams der 3. Liga wenig. Da sie aber auch insgesamt über die beste Abwehr verfügen, fallen in Partien mit Beteiligung des Sport-Clubs II ligaweit die wenigsten Treffer.

Freiburg II - Saarbrücken Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Freiburg II: 1:1 Osnabrück (3L, A), 4:2 Wehen Wiesbaden (3L, H), 1:0 Ingolstadt (3L, A), 1:0 Dortmund II (3L, H), 3:0 Viktoria Köln (3L, A)

Letzte 5 Spiele Saarbrücken: 3:0 Rot-Weiß Essen (3L, H), 5:0 Bayreuth (3L, H), 2:0 Wehen Wiesbaden (3L, A), 1:2 Osnabrück (3L, H), 1:2 Aue (3L, A)

Letztes 5 Spiele Freiburg II vs Saarbrücken: 2:2 (3L, A), 1:1 (3L, H), 0:1 (3L, A), 1:3 (RL, H), 0:3 (RL, A)

Mit dem 1. FC Saarbrücken reist nun ein Gegner an, der in seinen vergangenen drei Spielen insgesamt zehn Tore erzielte. Alle drei Partien haben die Saarländer gewonnen und dabei nicht ein Gegentor kassiert. Nach zuvor drei Pleiten in Serie ist der Klub nun wieder in der Spur und voll dabei im Aufstiegsrennen.

Sollte Freiburg II am Ende Erster oder Zweiter werden, dann steigt auch der Dritte direkt in die 2. Bundesliga auf. Der Vierte würde dann in die Relegation gehen. Sowohl auf Rang drei als auch auf Rang vier beträgt der Rückstand Saarbrückens nur zwei Zähler. Damit ist man neben Dresden das einzige Team, das die letzten drei Ligaspiele alle gewinnen konnte.

Auswärts steht eine positive 8-2-4-Bilanz bei 22:11 Toren zu Buche, mit der Saarbrücken das drittbeste Auswärtsteam darstellt. In den bisherigen fünf Auswärtspartien in diesem Jahr wechselten sich Sieg und Niederlage stets ab. Gibt es nach dem letzten Auswärtserfolg bei Wehen Wiesbaden nun also wieder eine Auswärtspleite?

Gegen Freiburg II sind die Saarländer jedenfalls seit sieben direkten Duellen ungeschlagen. Nach fünf Siegen in Folge endeten die letzten beiden Aufeinandertreffen remis. Im Hinspiel gab es ein 2:2, da der SCF II auswärts eine zweimalige Führung nicht über die Zeit bringen konnte.

Unser Freiburg II - Saarbrücken Tipp: Beide treffen

Beide Kontrahenten haben durchaus einige schlagkräftige Argumente auf ihrer Seite. Mit nur einer Pleite an den letzten 17 Spieltagen spricht aus unserer Sicht etwas mehr für die Gastgeber. Doch Saarbrücken hat sich mit drei Siegen in Folge mit 10:0 Toren eindrucksvoll im Aufstiegsrennen zurückgemeldet. Aus diesem Grund wären wir keinesfalls überrascht, wenn die Saarländer auch etwas Zählbares aus dem Dreisamstadion mitnehmen. Da der SCF II an den letzten acht Spieltagen immer traf und die Gäste es in ihren letzten sieben Partien immer auf die Anzeigetafel schafften, liegt die folgende Wette für uns auf der Hand.