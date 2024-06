Albanien EM Wetten: Wie weit kommt Albanien bei der EURO 2024?

Albanien ist bei der Europameisterschaft 2024 in Gruppe B mit Spanien, Italien und Kroatien . Wie weit kommt Albanien bei der EM 2024?

Albanien EM Wetten: Wie weit kommt Albanien?

Vor Turnierbeginn findet sich Albanien in den Europameister Quoten im hinteren Feld wieder. Die Chancen auf den Einzug in die K.o.-Phase werden als sehr gering eingeschätzt.

Mit Spanien, Italien und Kroatien sind gleich drei Teams in der Gruppe B zu finden, die zu den Top 10 der EURO 2024 Favoriten gehören. Spanien ist dabei Topfavorit auf den Gruppensieg vor Italien. Auch Platz 3 könnte allerdings für das Weiterkommen ins EM Achtelfinale genügen, sofern man zu den vier besten Gruppendritten gehört.

Albanien EM Wetten zur Gruppenphase:

Mit wem kommt Albanien ins Achtelfinale?

Die EM 2024 Buchmacher trauen Albanien in der Todesgruppe B nur wenig zu. Das liegt allerdings weniger an den Albanern selbst, sondern vielmehr an der Konkurrenz.