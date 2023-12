EM 2024 Eröffnungsspiel: Deutschland - Schottland | Wetten & Quoten

Das Eröffnungsspiel der EM 2024 findet am 14. Juni in München statt und lautet Deutschland - Schottland.

Die Buchmacher in Deutschland haben dafür schon Wetten und Quoten im Angebot. Wir geben hier jetzt schon einen Überblick über die besten Wetten zu diesem EM-Eröffnungsspiel.

Die besten Wetten zum EM 2024 Eröffnungsspiel

Kann die deutsche Mannschaft das EM-Eröffnungsspiel gewinnen?

Die große Frage vor dem EM-Eröffnungsspiel gegen die unbequemen Briten lautet: Startet Deutschland erfolgreich in sein Heimturnier?

Geht es nach der Buchmacher-Prognose von bet365, könnte die Antwort nicht deutlicher ausfallen. Denn ein Auftaktsieg der DFB-Elf wird hier mit einer EM-Eröffnungsspiel Quote um 1.25 eingeschätzt.

Dafür spricht bei Weitem nicht nur der Heimvorteil. Zumindest auf dem Papier ist die deutsche Mannschaft individuell deutlich besser besetzt als Schottland. Zumindest neun der elf Positionen gehen wie die Qualität auf der Bank an die DFB-Elf.

Wer schießt das erste Tor der EM 2024?

Schließlich trifft man im EM Eröffnungsspiel auf eine Mannschaft, die ihre Stärken definitiv nicht in der Offensive hat. Dort jedoch kann Deutschland Spieler wie Jamal Musiala, Leroy Sané, Florian Wirtz und Co. aufbieten.

Wie viele Tore fallen im Eröffnungsspiel der EURO 2024?

Die Schotten sind nicht für torreiche Spiele bekannt, Deutschland in letztere Zeit schon und auf beiden Seiten des Spielfeldes. Es ist davon auszugehen, dass deutsche Turnierspiele auch 2024 nicht langweilig werden.

Vielmehr empfehlen wir im EM Eröffnungsspiel eine Wette auf mehr als 2,5 Tore. Die Quote dafür ist annehmbar und angesichts des angesprochenen Spielermaterials auch realistisch.

EM Gruppe C

Was für eine Partie ist das EM Auftaktspiel Deutschland - Schottland?

Was für eine Partie wird sich also zum EM Start Deutschland - Schottland entwickeln? Vor allem die Bravehearts werden in erster Linie darauf bedacht sein, das eigene Tor zu verteidigen, sodass es möglichst lange 0:0 stehen könnte.