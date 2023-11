EM Qualifikation 9. Spieltag: Gratiswetten & Bonusangebote

Deutschland ist als Gastgeber der Euro 2024 automatisch qualifiziert. Während das DFB-Team fleißig testet, geht die EM-Qualifikation in die entscheidende Phase. An diesem Wochenende warten wieder einige spannende Partien auf alle Fußballfans.

Auf die EM-Qualifikation wetten: Italien, Niederlande und Kroatien zittern

In der Gruppe C zittert Italien noch um die Qualifikation zur Euro 2024: Die Italiener stehen derzeit mit 10 Punkten auf Rang 3. Während England auf Platz 1 so gut wie durch ist, belegt die Ukraine derzeit mit 13 Punkten und einem Spiel mehr den zweiten Platz. Im Duell mit Nordmazedonien ist ein Sieg für Italien Pflicht.