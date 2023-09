Karlsruhe - Kaiserslautern Tipp, Prognose, Quoten |16.9.23

Unser Karlsruhe - Kaiserslautern Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 16.09.2023 lautet: In einem ausgeglichenen Match kommen beide Teams zum Torerfolg.

Neben dem Hamburger SV ist der 1. FC Kaiserslautern aktuell das Team der Stunde in der 2. Bundesliga. Nach einem schwachen Start konnten die Roten Teufel zuletzt eine Siegesserie hinlegen, die am Samstag in Karlsruhe nicht enden soll. Doch der KSC zeigte in der Vergangenheit vor allem zu Hause gute Leistungen.

Wir erwarten eine ausgeglichene Partie, die in beide Richtungen ausgehen kann. Da sich beide Teams zuletzt aber ziemlich treffsicher zeigten, gehen wir auch im direkten Duell von Toren auf beiden Seiten aus und entscheiden uns für die Wette „Beide treffen“ mit einer Quote von 1,55 bei Interwetten.

Darum tippen wir bei Karlsruhe vs Kaiserslautern auf „Beide Teams treffen“:

Karlsruhe ist daheim seit 9 Zweitliga-Spielen ungeschlagen.

Kaiserslautern hat die letzten 4 Pflichtspiele mit 13:4 Toren gewonnen.

Der KSC hat in 21 der letzten 22 Pflichtspiele getroffen.

Karlsruhe vs Kaiserslautern Quoten Analyse:

Für die besten Sportwetten Anbieter sind die Gastgeber in diesem Duell der leichte Favorit. Leicht deshalb, weil man mit einer erfolgreichen Wette auf den KSC seinen Einsatz trotzdem noch etwas mehr als verdoppeln kann. Für einen Tipp auf die Gäste vom Betzenberg erhält man Wettquoten bis 3,30.

Insgesamt erwarten die Buchmacher ein recht torreiches Match. Die Wette auf Über 2,5 Tore wirft Quoten von höchstens 1,70 ab. Für einen Treffer mehr gibt es dann schon Wettquoten bis 2,65. Noch mehr aus seinem Einsatz kann man mit dem Interwetten Bonus machen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Karlsruhe vs Kaiserslautern Prognose: Munteres Hin und Her

Zwei Siege, zwei Niederlagen, ein Remis und 8:8 Tore - das ist die völlig ausgeglichene Bilanz des Karlsruher SC nach den ersten fünf Spieltagen der neuen Zweitliga-Saison. Beide Pleiten gab es auswärts, wo man schon in der Vorsaison mit insgesamt nur vier Dreiern und neun Pleiten nicht überzeugen konnte.

Zu Hause dagegen setzt sich der positive Trend aus der letzten Spielzeit und allen voran diesem Kalenderjahr fort. Das erste Heimspiel im Jahr 2023 wurde gegen den SC Paderborn noch mit 0:1 verloren. Seitdem gab es aber keine weitere Niederlage im heimischen BBBank Wildpark mehr.

Von den neun Heimpartien im Anschluss an die Pleite gegen den SCP wurden sieben gewonnen. Saisonübergreifend trafen die Badener in jedem ihrer letzten fünf Zweitliga-Spiele zu Hause mindestens doppelt. In dieser Spielzeit trennten sie sich dort zunächst vom HSV 2:2, ehe sie im Anschluss die Eintracht aus Braunschweig mit 2:0 bezwangen.

Überhaupt konnte Karlsruhe in jedem der letzten neun Heim-Matches treffen. Doch auch auswärts zeigte man sich in der Vergangenheit ziemlich treffsicher. In 21 der letzten 22 Pflichtspiele konnte der KSC den Ball mindestens einmal im gegnerischen Netz unterbringen. In den letzten 17 Pflichtspielen hielt er selbst aber auch nur zweimal die Null.

Karlsruhe - Kaiserslautern Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Karlsruhe: 1:3 Düsseldorf (A), 2:0 Braunschweig (H), 0:1 Wehen Wiesbaden (A), 1:2 Saarbrücken (A), 2:2 HSV (H)

Letzte 5 Spiele Kaiserslautern: 3:1 Nürnberg (H), 2:1 Paderborn (A), 3:2 Elversberg (H), 5:0 RW Koblenz (A), 0:3 Schalke (A)

Letzte 5 Spiele Karlsruhe vs Kaiserslautern: 2:0 (H), 0:2 (A), 0:1 (H), 0:0 (A), 1:3 (H)

Die Gäste aus Kaiserslautern waren mit der 1:2-Pleite zu Hause gegen St. Pauli und dem anschließenden 0:3 auf Schalke ziemlich bescheiden in die neue Saison gestartet. Saisonübergreifend hatte der FCK damit die letzten fünf Zweitliga-Spiele alle verloren. Scheinbar zum richtigen Zeitpunkt kam dann das Erstrunden-Match im DFB-Pokal.

Beim Oberligisten Rot-Weiß Koblenz siegten die Roten Teufel mit 5:0 und beendeten damit eine Serie von insgesamt acht sieglosen Pflichtspielen in Folge, von denen sie sechs verloren hatten. Seit dem Erfolg im Pokal ging es auch in der 2. Bundesliga steil bergauf.

Die folgenden drei Partien gegen Aufsteiger Elversberg, in Paderborn und zuletzt gegen Nürnberg konnten allesamt siegreich gestaltet werden. Bei jedem dieser drei Erfolge trafen die Betze-Kicker mindestens doppelt. Aber: Sie kassierten auch in jeder dieser drei Begegnungen Gegentore.

Dennoch: Drei Dreier an den letzten drei Spieltagen holte sonst nur noch der HSV. Durch den Siegeszug kletterte der FCK bis auf Rang 6 und hat nur noch zwei Zähler Rückstand auf den Aufstiegs-Relegationsplatz. Mit 9:9 haben die Gäste ein ähnlich ausgeglichenes Torverhältnis wie die Hausherren.

Unser Karlsruhe - Kaiserslautern Tipp: Beide Teams treffen

Der Sieg in Paderborn war für Kaiserslautern der erste Zweitliga-Dreier in der Fremde seit dem 28. Januar 2023 oder umgerechnet neun Auswärtsspielen, von denen sieben verloren wurden. Insofern bleibt abzuwarten, ob die Roten Teufel ihren Aufwärtstrend tatsächlich auch auswärts weiter aufrechterhalten können. Zumindest einen Treffer muss man den Gästen in der aktuellen Verfassung aber zutrauen. Auch ein Tor des KSC sollte bei den jüngsten Leistungen der Badener auf heimischem Geläuf mehr als nur im Bereich des Möglichen liegen.