Belgien – Montenegro Tipp, Prognose & Quoten | 05.06.2024

Unser Belgien - Montenegro Sportwetten Tipp zum EM Testspiel am 05.06.2024 lautet: Die Belgier marschierten ohne Niederlage durch die EM-Quali und hatten keine großen Probleme, das Ticket für die EURO 2024 zu lösen. In unserem Wett Tipp heute dürfte es auch gegen Montenegro zu einem Dreier reichen.

Darum tippen wir bei Belgien vs Montenegro auf „Sieg Belgien (Halbzeit)“:

Belgien vs Montenegro Quoten Analyse:

Belgien vs. Montenegro Prognose: Teilt Belgien zum dritten Mal am Stück die Punkte?

Wenngleich die Belgier bei dieser EM nur zum erweiterten Favoritenkreis zählen, dürfen sie keineswegs unterschätzt werden. Die Elf von Trainer Domenico Tedesco, der Bundesliga-Fans aus seiner Zeit in Leipzig bekannt sein dürfte, spielte eine starke EM-Qualifikation und erzielte sechs Siege und zwei Remis. Mit einem Punkt Vorsprung auf den Tabellenzweiten aus Österreich stand der Platz an der Sonne zu Buche.

Vor allem defensiv standen die Westeuropäer sehr sicher und ließen in den acht Qualifikationsspielen nur vier Gegentore zu. 62,5 Prozent der Begegnungen wurden mit Weißer Weste bestritten. In sechs der acht Paarungen während der EM-Quali lag Belgien bereits zur Pause in Front.

Belgien - Montenegro Statistik & Bilanz:

Nach wie vor muss Montenegro weiterhin auf die erste Teilnahme an einer EM- bzw. WM-Endrunde warten. Dabei spielte die montenegrinische Nationalmannschaft keine schlechte EM-Quali, erreichte aber hinter Ungarn und Serbien lediglich den dritten Tabellenplatz in der Gruppe G. Der Rückstand auf Spitzenreiter Ungarn betrug sieben Punkte. Zum Tabellenzweiten aus Serbien fehlten hingegen nur drei Zähler.

Vor allem offensiv waren die Recken vom Balkan als Enttäuschung zu bewerten und erzielten während der gesamten EM-Qualifikation nur neun Tore in acht Spielen. In einem Viertel der Duelle wurde ein eigener Treffer verpasst. Die Abwehr musste sich auf der anderen Seite elf Gegentore ankreiden lassen.

Unser Belgien – Montenegro Tipp: Sieg Belgien (Halbzeit)

Nach zuletzt zwei Unentschieden am Stück dürfte sich bei der belgischen Nationalmannschaft eine gewisse Gier nach einem Sieg entwickelt haben. Gerade in Hinblick auf die EM-Gruppenphase wäre ein Erfolgserlebnis zwingend erforderlich. Wir gehen davon aus, dass die Belgier von Beginn an Gas geben und bereits zur Halbzeitpause in Front liegen.