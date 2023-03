England - Ukraine Tipp, Prognose & Quoten | 26.03.2023

Unser England - Ukraine Tipp zum EM Quali Spiel am 26.03.2023 lautet: Die Engländer lassen ihre Fans in beiden Halbzeiten jubeln.

Das nennt man wohl einen Traumstart! England gewinnt das erste EM-Quali-Spiel auswärts in Italien. Damit wurde das wohl schwierigste Match der Qualifikation bereits erfolgreich gestaltet und für die ersten Fans ist das Ticket für die EURO 2024 schon gelöst. Tatsächlich waren es drei Big Points und wenn England am Sonntag zu Hause die Ukraine schlägt, dann könnte das wirklich schon die halbe Miete sein. Wir sehen die Three Lions in der klaren Favoritenrolle und entscheiden uns für die Wette „England trifft in beiden Halbzeiten“ mit einer Quote von 1,90 bei Happybet.

Darum tippen wir bei England vs Ukraine auf „England trifft in beiden Hälften“

Die Three Lions erzielten in ihren letzten sieben Länderspielen 18 Tore.

In fünf der letzten sieben Partien trafen die Engländer mindestens doppelt.

England präsentierte sich beim 2:1-Auswärtssieg in Italien in Form.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

England vs Ukraine Quoten Analyse:

Beim Blick auf die Quotenverteilung der besten Online-Wettanbieter dürfte es wohl keine allzu große Überraschung geben. Die Three Lions sind mit Quoten von höchstens 1,30 für Wetten auf einen Heimsieg auch bei den Bookies klarer Favorit. Die Wettquoten für einen Tipp auf die Gäste knacken dagegen die Marke von 10,00.

Selbst einen Treffer der Ukraine halten die Buchmacher für nicht allzu wahrscheinlich. Der Tipp auf das „Beide treffen“ erreicht Werte bis 2,30. Interessant: Für Wetten auf das „Over 2,5″, also drei Tore im Spiel, gibt es Quoten bis höchstens 1,70. Damit halten die Bookies offenbar drei Treffer der Engländer für wahrscheinlicher als Treffer auf beiden Seiten.

England vs Ukraine Prognose: Three Lions kontrollieren die Partie

Mit 2:1 gewann England am Donnerstag das erste Qualifikationsspiel auswärts in Italien und legte damit den Grundstein für den Gruppensieg. Späte Revanche für das verlorene EM-Finale 2021 und ein Harry Kane, der mit seinem 54. Tor zum alleinigen Rekord-Torschützen avancierte - es war ein rundum gelungener Abend für die Three Lions.

Im ersten Spiel des neuen Jahres gab es also direkt ein Ausrufezeichen. Das letzte Jahr hatte bekanntlich mit dem bitteren Aus im Viertelfinale der WM geendet, als Kane im Viertelfinale gegen Frankreich einen Elfmeter verschoss und sein Team sich schließlich mit 1:2 geschlagen geben musste.

Zuvor waren die Three Lions relativ mühelos durchs Turnier geschritten, hatten von den vorherigen vier WM-Partien keine verloren und drei gewonnen sowie auch drei Mal zu Null gespielt. Ein solches Abschneiden hatten im Vorfeld nicht viele erwartet, zumal es zwei Monate vor der WM den Abstieg aus der Liga A der Nations League gab.

Die drei Siege bei der Weltmeisterschaft, in der Vorrunde gegen den Iran und Wales sowie im Achtelfinale gegen Senegal, waren die einzigen Erfolge der Engländer in den letzten elf Länderspielen des Jahres 2022. Dazu hatte es je vier Niederlagen und Remis gegeben. Mit dem ersten Dreier im ersten Spiel des Jahres geht das Fußballjahr 2023 für England gut los.

England - Ukraine Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele England: 2:1 Italien (EMQ, A), 1:2 Frankreich (WM), 3:0 Senegal (WM), 3:0 Wales (WM), 0:0 USA (WM)

Letzte 5 Spiele Ukraine: 2:0 Brentford B (Test, N), 0:0 Schottland (NL, H), 5:0 Armenien (NL, A), 0:3 Schottland (NL, A), 1:1 Irland (NL, H)

Letzte 5 Spiele England vs Ukraine: 4:0 (EM), 0:0 (WMQ, A), 1:1 (WMQ, H), 1:0 (EM), 0:1 (WMQ, A)

Die Ukraine hatte am ersten Spieltag frei, weilt aber schon etwas länger auf der Insel. Die Zeit nutzte die Auswahl am Donnerstag für ein Testspiel gegen die zweite Mannschaft von Premier-League-Klub Brentford. Als echten Härtetest würden wir das 2:0 gegen die jungen Bienen allerdings nicht bezeichnen.

Doch diesen gibt es jetzt gegen die Three Lions. Will die Ukraine am Ende der Quali auf einem der beiden ersten Plätze stehen, muss sie wohl entweder die Engländer oder Italiener hinter sich lassen. Es wird ein schwieriges Unterfangen, auch wenn die Schowto-blakytni im vergangenen Jahr durchaus positive Ergebnisse erzielten.

In elf Partien, teilweise jedoch gegen Vereinsmannschaften, gab es nur zwei Pleiten, die aber dafür besonders bitter waren. Im Finale der Playoffs zur WM verlor man durch ein Eigentor mit 0:1 gegen Wales. Gegen Ende des Jahres platzte dann auch der Traum vom Aufstieg in die Liga A der Nations League.

Gegen Schottland, das man im Halbfinale der WM-Playoffs noch bezwang, verlor man auswärts mit 0:3. Auch wenn die Ukraine von den anderen fünf Gruppenspielen keines mehr verlor und drei gewann, war diese Pleite letzten Endes ausschlaggebend dafür, dass man mit zwei Punkten weniger als die Schotten Rang zwei belegte.

Unser England - Ukraine Tipp: England trifft in beiden Hälften

Mit dem Auswärtserfolg bei der Squadra Azzurra haben die Three Lions bereits einen ganz großen Schritt Richtung Qualifikation zur EM 2024 gemacht. Dieser Sieg ist aber nur etwas wert, wenn man nun zu Hause nachlegt. Die Ukrainer sind nach den Italienern der wohl schwerste Gegner, doch im heimischen Wembley Stadium und mit dem Selbstbewusstsein aus dem jüngsten 2:1-Erfolg sollte sich der WM-Sieger von 1966 hier souverän durchsetzen. Am Donnerstag traf England schon in Durchgang eins doppelt und auch am Sonntag gehen wir von einem Treffer in Halbzeit eins aus. In der zweiten Hälfte ziehen die Three Lions den Gästen dann endgültig den Zahn.