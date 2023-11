Die 5 besten Deutschland - Türkei Wetten & Quoten

Deutschland trifft im vorletzten Länderspiel des Jahres auf die Türkei. Die Türken sind bereits für die EM 2024 in Deutschland qualifiziert.

Im Testspiel erwartet die DFB-Elf im Berliner Olympiastadion eine halbe Auswärts-Atmosphäre - viele türkische Fans werden ihre eigene Mannschaft in der deutschen Hauptstadt anfeuern.

5 beste Deutschland - Türkei Wetten:

Deutschland - Türkei Wetten: Zweiter Sieg unter Nagelsmann?

Wie dieses wohl verlaufen wird? Deutschland geht als klarer Favorit der Buchmacher in die Partie. Nach der Bet3000 Verifizierung findet sich dort etwa die Wettquote 1.40 für einen Heimsieg. Viel Value ist dies nicht, besser ist es bei anderen Wettanbietern jedoch auch nicht.

Grund genug, dass man sich vor vielen eigenen Fans auch in Berlin von seiner besten Seite und voller Selbstvertrauen präsentieren möchte. Einen Türkei-Sieg mit Handicap +2 gibt es beim Buchmacher zur Quote 1.70.

Weitere attraktive Wettquoten für „türkisches Heimspiel“

Wem die einfache Quote für den Sieger des Spiels bei Deutschland - Türkei nicht ausreicht, dem sei eine In-Game-Kombi empfohlen. So kann auf einen Sieg der DFB-Elf in Kombination mit mindestens einem Tor beider Mannschaften platziert werden. Die Wettquote dafür beträgt 2.65.