Die 5 besten EM Quali Wetten zum 7. Spieltag

In der EM 2024 Qualifikation geht es in die ganz heiße Phase. Denn am 7. Spieltag könnten die ersten Teilnehmer an der Endrunde in Deutschland abseits des Gastgebers feststehen.

So könnte sich unter anderem Österreich bereits mit einem Sieg gegen Belgien vorzeitig qualifizieren. Ob dies gelingt?

Wir haben die besten EM Quali Wetten für den 7. Spieltag mit insgesamt fünf Top-Quoten. Da ist mit Sicherheit für jeden Sportwetter etwas dabei.

EM Qualifikation: Beste Wetten zum 7. Spieltag

EM Quali Wetten: Verletzungssorgen bei Österreich

Mit einem Sieg kann Österreich daheim gegen Belgien das EM-Ticket buchen, doch in den EM Quali Wetten ist Vorsicht geboten. Denn die ÖFB-Elf hat mit großen Verletzungssorgen zu kämpfen und muss unter anderem auf die beiden Stars David Alaba und Marko Arnautovic verzichten.

Auch Belgien muss - etwa mit Kevin de Bruyne - Ausfälle wegstecken, hat dafür aber deutlich mehr Tiefe auf hohem Niveau im Kader. Unsere Prognose fällt damit pro Belgien aus. Bei DAZN Bet wetten wir auf den Auswärtssieg zur besten Quote 2.56.

Bereits am Tag zuvor treffen Kroatien und die Türkei aufeinander. Besonders auffällig ist in den Statistiken, dass es nur ganz selten torreiche Spiele zwischen beiden Nationen gibt.

Nur einmal fielen in den letzten sechs Spielen drei oder mehr Tore. Setzt sich dieser Trend fort, lohnt sich die EM Quali Wette auf Unter 2,5 Tore zur Quote 1.68 bei bwin allemal.

Welche EM Quali Quoten der Topspiele lohnen sich noch?

Am 7. Spieltag der EM Quali stehen allerhand Topspiele auf dem Programm, darunter auch Spanien gegen Schottland. Die Schotten marschieren bislang mit fünf Siegen aus fünf Spielen durch die Qualifikation und gewannen das Hinspiel daheim gegen die Iberer.

Spanien hat seit drei Spielen keine weiße Weste mehr behalten und in Spielen Schottlands fallen zumeist drei oder mehr Tore. All dies spricht dafür, dass beide im Spiel treffen. Mit dem bet365 Neukundenbonus wetten wir darauf zur Quote 2.37.

Highlight auch in Gruppe B: Hier reist der Tabellenführer Frankreich zum Zweiten in die Niederlande. In sämtlichen acht der letzten Holland-Spiele fielen mehr als 2,5 Tore, und Frankreich führte in sechs der letzten sieben Aufeinandertreffen nach der 1. Halbzeit. Diese Kombination beschert uns bei Oddset die absolute Traumquote von 11.0.

Zum Abschluss noch der Blick nach Budapest. Dort empfangen die Ungarn Serbien. Ungarn ist Tabellenführer und seit acht Spielen ungeschlagen. Vor allem daheim ist man stark - mit vier Siegen und einem Remis aus den letzten fünf Partien. Für unsere besten EM Quali Wetten bedeutet das: Weiter auf Ungarn setzen. Ein Sieg der Magyaren beschert uns bei Interwetten die Quote 2.60.