Die 5 besten Europa League Wetten zum 1. Spieltag

Nach der Champions League startet auch die Europa League in ihre neue Saison 2023/24. Auch aus deutscher und österreichischer Sicht ist der Wettbewerb jetzt wieder richtig spannend.

Europa League 1. Spieltag: Beste Wetten

Europa League Wetten: Vergangenheit macht Freiburg Hoffnung

Der SC Freiburg von Trainer Christian Streich beginnt mit einem schweren Auswärtsspiel bei Olympiakos Piräus die neue Saison. Doch an Griechenland hat der SC gute Erinnerungen, gewann er doch dort in der letztjährigen Gruppenphase bereits 0:3.

Da jedoch auch Olympiakos derzeit gut drauf ist, verzichten wir auf klassische 1X2 Europa League Wetten . Stattdessen zielt der Tipp bei bet365 auf Beide treffen ab. Die Quote liegt bei 1.75.

Als klarer Favorit geht Bayer Leverkusen nach dem bisherigen Start in die Saison 2023/24 ins Heimspiel gegen BK Häcken. Wir erwarten, dass die Mannschaft von Xabi Alonso den bislang guten Eindruck bestätigen wird.

Dass es dabei durchaus deutlich werden könnte, ist offensichtlich. Dennoch erwarten wir auch von den Schweden eine kompakte Vorstellung. Bei Interwetten platzieren wir eine EL Wette zur Quote 1.55 auf einen Bayer-Sieg mit Handicap -1.

Europa League Quoten: Wie schlagen sich die Österreicher?

Aus Sicht der österreichischen Klubs werden die Aufgaben am 1. Spieltag der Europa League ungleich schwieriger. So spielt der LASK direkt gegen den FC Liverpool. In sieben der letzten acht LASK-Spiele fielen weniger als 2,5 Tore. Angesichts der Offensiv-Power der Engländer setzen wir hier auf unter 3,5 Tore - bei bwin zur Wettquote 1.60.