Die 7 besten Wetten & Quoten zu NFL Week 12

Vier Spiele wurden in der NFL bereits an Thanksgiving bzw. an Black Friday ausgetragen. Am Sonntag geht es mit den übrigen Partien der Liga weiter, alle 32 Teams sind an diesem Wochenende im Einsatz.

Welche sind die besten NFL Wetten der Buchmacher für Week 12? Welche Quoten lohnen sich bei den Sonntagsspielen besonders?

Hier sind unsere sieben besten Wetten für den 12. Spieltag, mit Highlights wie Texans vs. Jaguars, Bengals vs. Steelers oder auch Eagles vs. Bills.

Die besten NFL Wetten zu Week 12:

NFL Quoten: Kommen die Bengals zurück in die Siegerspur?

Ein absolutes Highlight in Week 12 der NFL ist das AFC North Duell zwischen den Cincinnati Bengals und den Pittsburgh Steelers. Vier der letzten fünf Vergleiche gingen an die Bengals, die zudem den Heimvorteil auf ihrer Seite haben. Unsere NFL Wette lautet: Sieg Bengals zur Quote 2.10 in der NEObet App.

In Houston empfangen die Texans die Jaguars. Beide Teams sind stark unterwegs, was bei den Texans mehr überrascht als bei den Gästen. Die letzten vier Duelle gingen stets ans Auswärtsteam, zudem verloren die Jaguars in den letzten sieben Spielen nur gegen die 49ers. Jacksonville-Sieg zur NFL Wettquote 1.80 gibt es bei Bet3000.

Wie spannend es wohl in Atlanta wird? Dort sind in einem weiteren Division-Duell die New Orleans Saints bei den Falcons zu Gast. Statistisch ähneln sich beide Teams enorm, doch die Saints sind etwas besser drauf, gewannen zudem die letzten drei Spiele gegen Atlanta. Unsere NFL Wette am Sonntag lautet: Sieg Saints zur Quote 1.95 bei bwin.

Ein traditionsreiches Duell im Tabellenkeller steht in New York City auf dem Spielplan, wo die Giants die New England Patriots empfangen. Beide Mannschaften kommen praktisch nie über die Marke von 17 Punkten hinaus, sodass es wohl kein offensives Feuerwerk wird. Mit dem bet365 Bonus tippen wir auf unter 34,0 Punkte zur Wettquote 1.90.

NFL Wetten am 12. Spieltag: Top-Teams in den späten Spielen

Spannung pur gibt es auch bei den späten Kickoffs, etwa in Denver, wo die Broncos auf die Cleveland Browns treffen. Mit der dünnen Luft in Mile High und vier Siegen in Serie im Rücken liegt die Favoritenfrage für uns klar in Händen des Gastgebers, zumal u.a. Chiefs und Bills bezwungen wurden. Den Broncos-Sieg gibt es bei Oddset zur Bestquote 1.80.

In Las Vegas treffen die Raiders auf die Kansas City Chiefs. Die letzten fünf Aufeinandertreffen gingen allesamt an die Chiefs, die 2023 allerdings nicht mit offensiver Klarheit vergangener Tage auftreten. Ihre letzten vier Heimspiele gewannen die Raiders zudem allesamt. Wir denken, dass es zumindest nicht übermäßig deutlich wird. Den Raiders-Sieg mit Handicap +8,5 bietet uns AdmiralBet zur Quote 1.80.

Abschließend noch der Blick auf das vermeintliche Topspiel am 12. Spieltag der NFL zwischen den Philadelphia Eagles und den Buffalo Bills. Vermeintlich, weil die Eagles bei einer 9-1 Bilanz stehen, während die Bills nicht über 6-5 hinauskommen. Drei der letzten fünf Spiele gingen verloren und auch der direkte Vergleich spricht mit drei Siegen in Folge für die Eagles. Den Heimsieg gibt es bei Interwetten zur NFL Wettquote 1.57.

NFL Week 12 Spielplan