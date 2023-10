Die 7 besten Wetten & Quoten zu NFL Week 4

Drei Wochen der neuen NFL-Saison 2023 sind bereits wieder Geschichte und die Jagd auf die Division-Spitze geht in den gesamten USA in Week 4 weiter.

Wo gibt es die besten NFL Wetten bei den Buchmachern? Und welche NFL Week 4 Quoten lohnen sich besonders?

Hier sind sieben Tipps für die Sonntagsspiele, die es am 4. Spieltag besonders in sich haben, darunter das Gastspiel in London.

Die besten NFL Wetten zu Week 4 der Regular Season:

NFL Quoten: Wer holt endlich den ersten Sieg?

Das erste NFL-Spiel des Jahres außerhalb der USA steigt am Sonntag zwischen den Jaguars und den Falcons in London. Im Duell zwischen dem 1-2 und dem 2-1 Team sind die Jaguars der Buchmacher-Favorit.

Wir erwarten jedoch ein knappes Spiel, in dem vielleicht ein Field Goal entscheidet. Bei bet365 setzen wir zur NFL Quote 1.90 auf einen Falcons Sieg mit Handicap +3,0.

Spannend wird es auch in Carolina, wo die bislang sieglosen Panthers die ebenfalls erfolglosen Vikings empfangen. Während die Panthers oftmals verhauen wurden, war es bei den Vikings meist knapp, zuletzt beim 24:28 gegen die Chargers.

Auch deshalb sehen wir die Vikings vorne, platzieren unsere NFL Wette aber zur besseren Quote auf über 23,5 Punkte. Die gibt es bei bwin zur 1.62.

Weiterhin heimstark erwarten wir derweil die Cleveland Browns gegen den AFC-North-Rivalen Baltimore Ravens. Beide stehen bei einer 2-1 Bilanz, wenn die Browns danach bei 3-1 landen, lohnt sich die Wette auf einen Sieg zur Quote 1.70 bei Oddset.

NFL Wetten für das Topspiel in Buffalo

In Buffalo treffen die Bills auf die perfekt gestarteten Miami Dolphins, die zuletzt 70 Punkte gegen die Broncos erzielten. Am Sonntag sind dennoch die Bills die Favoriten, zumal man seine Gegner zuletzt wirklich deklassierte. Den Sieg gibt es in der Interwetten App zur NFL Wettquote 1.65.

Ebenfalls ein Division-Duell gibt es zwischen den je 2-1 gestarteten Saints und Buccaneers. Sämtliche Saints-Spiele waren bislang extrem knapp und auswärts brachten die Bucs in Minnesota 20 Punkte auf die Anzeigetafel. Wir tippen für unsere NFL Wetten auf einen Bucs-Sieg mit Handicap +4,5 zur Quote 1.70 bei AdmiralBet.

Viel Tradition gibt es in einem der späten Sonntagsspiel zwischen Cowboys und Patriots in Dallas. Die Cowboys starteten zwar 2-1 in die Saison, verloren zuletzt aber recht kläglich in Arizona. Bei den Patriots läuft vor allem offensiv noch weniger zusammen. Beide haben starke Defensiven, sodass sich die Punktwette auf Unter 44,5 lohnen dürfte. NFL Quote 1.75 bei Bet3000.

Abschließend noch der Blick auf das Duell 49ers vs. Cardinals. Hier sind die Niners nach dem souveränen 3-0 Start zumindest auf dem Papier haushoch überlegen. Doch der Sieg der Cardinals gegen die Cowboys zeigt, dass die Mannschaft nicht chancenlos ist. Beide Niederlagen gegen Commanders und Giants waren extrem knapp. Wir setzen bei NEObet auf einen Cardinals-Sieg HC +14,5 zur Wettquote 1.78.

NFL Week 4 Spielplan