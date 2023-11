Dortmund - Gladbach: Gratiswetten & Bonusangebote zum El Clásico

Am Samstag steigt im Signal-Iduna-Park das 103. Bundesliga-Borussia-Duell zwischen Dortmund und Gladbach.

Der BVB hat 21 Punkte auf dem Konto und will nach drei BL-Spielen ohne Sieg in die Erfolgsspur zurückkehren.

Auf der anderen Seite reist Gladbach voller Selbstvertrauen an. Die Seoane-Elf hat aus den letzten drei Partien vor der Länderspielpause sieben Zähler geholt und sich damit bis auf Platz neun vorgekämpft.

Top Wettbonus Angebote für Dortmund - Gladbach

Dortmund - Gladbach: Wer gewinnt das Borussia-Duell?

Borussia Dortmund hat in den letzten Wochen einige herbe Rückschläge kassiert und steht vor dem Spieltag mächtig unter Druck. Rund um das Borussia-Duell ergeben sich angesichts dieser Situation somit optimale Bedingungen für spannende Wetten.

Bei einer Niederlage droht Schwarzgelb auf Platz sieben abzurutschen. Da passt es gerade gut, dass die Gladbacher am Samstag im Signal-Iduna-Park gastieren.

Denn: Die Fohlen haben die letzten neun Partien in Dortmund verloren und auswärts gegen den BVB letztmals im März 2014 gewonnen.

Weigl & Co. haben in der bisherigen Saison auswärts aber erst einmal verloren und liegen in der Auswärtstabelle auf Platz acht.