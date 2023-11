Testspiel Österreich - Deutschland: Gratiswetten & Bonusangebote

Zum Abschluss des Länderspieljahres trifft Deutschland am Dienstag auf Österreich. Nach der Niederlage gegen die Türkei will das DFB-Team einen positiven Jahresabschluss schaffen.

Nach fünf Jahren treffen Österreich und Deutschland erstmals in einem Länderspiel wieder aufeinander. Im ausverkauften Ernst-Happel-Stadion können sich alle Fußballfans auf ein spannendes Spiel freuen.

Österreich - Deutschland: Wer ist Favorit im Länderspiel?

Österreich war in der EM-Qualifikation in der Gruppe F gefordert. Dort setzten sie sich als Gruppenzweiter hinter Belgien durch und qualifizierten sich so für die EURO 2024.