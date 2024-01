Nürnberg – Rostock Tipp, Prognose & Quoten | 20.01.2024

Unser Nürnberg - Rostock Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 20.01.2024 lautet: Wird Hansa die Klasse halten? In unserem Wett Tipp heute können wir diese Frage nicht beantworten, rechnen aber trotz Trainerwechsel mit keinem Sieg im Frankenland.

Mit nur zwei Erfolgen an den letzten sechs Spieltagen kam die Winterpause für den 1. FC Nürnberg genau richtig, um wieder zurück in die Spur zu finden. Hansa Rostock holte vor der kurzen Auszeit nur einen Punkt aus vier Liga-Duellen und rutschte direkt in die Abstiegszone.

Nürnberg genießt das Heimrecht und verfügt über deutlich mehr Qualität in den eigenen Reihen. Unser Wett Tipp heute lautet: „Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen“ zu einer Quote von 2,10 bei Bet3000.

Darum tippen wir bei Nürnberg vs Rostock auf „Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen“:

Der FCN zeichnet sich mit 31,38 Millionen Euro durch den doppelten Kader-Marktwert von Rostock (15,45 Mio.) aus.

Hansa verlor 5 der jüngsten 7 Liga-Partien auf gegnerischem Boden, erzielte aber 4 Tore in den letzten 3 Duellen in der Fremde.

Seit Februar 2003 hat Nürnberg im Max-Morlock-Stadion nicht mehr gegen Rostock verloren (4S, 2U).

Nürnberg vs Rostock Quoten Analyse:

Die Bookies fahren am Drei-Weg-Markt eine klare Linie und drängen die Hausherren aus dem Frankenland in die leichte Favoritenrolle. Eine Tatsache, die anhand einer Quote von durchschnittlich 1,85 für den Heimsieg verdeutlicht wird.

Der Auswärts-Triumph ist höher bewertet und bringt im Erfolgsfall den bis zu 3,9-fachen Wetteinsatz mit sich. Absolut nachvollziehbar, da die Gäste seit 2003 nicht mehr in Nürnberg siegreich gewesen sind. Wer die besten Nürnberg Rostock Wettquoten mittels mobiler Anwendung spielen möchte, sollte einen Blick in unseren Sportwetten App Vergleich riskieren.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Nürnberg vs. Rostock Prognose: Beflügelt der Trainerwechsel die Gäste von der Nordküste?

Nach dem Abstieg aus der Bundesliga im Jahr 2019 hatte der Club oftmals Probleme und konnte nur einmal einen einstelligen Tabellenplatz erspielen. Derzeit rangieren die Franken auf Rang 10.

Zuletzt zeichnete sich vor allem auf heimischem Boden ein Negativtrend ab. Drei Ansetzungen im Max-Morlock-Stadion gingen am Stück verloren, wobei zwei Pleiten gegen die potenziellen Aufstiegskandidaten Düsseldorf (0:5) und HSV (0:2) zustande kamen.

Die ersten fünf Heim-Ansetzungen brachten aus der Sicht der Mannen von Trainer Cristian Fiél drei Siege und zwei Remis mit sich. Nur in zwei der insgesamt acht Begegnungen zu Hause wurde ein eigener Treffer verpasst. Die Abwehr steht teilweise in der eigenen Arena offen wie ein Scheunentor und muss sich 14 Gegentore ankreiden lassen. Nur einmal kam ein „Clean Sheet“ zustande.

Nürnberg - Rostock Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Nürnberg: 0:2 HSV (H), 1:0 Elversberg (A), 0:2 Kaiserslautern (A), 0:5 Düsseldorf (H), 1:4 Karlsruhe (A).

Letzte 5 Spiele Rostock: 0:3 Paderborn (A), 0:2 Schalke (H), 2:2 Karlsruhe (A), 2:3 St. Pauli (H), 2:1 Magdeburg (A).

Letzte Spiele Nürnberg vs. Rostock: 3:2 n.V. (H), 0:2 (A), 0:0 (H), 1:1 (A), 2:0 (A).

Rostock bewegt sich in einer Abwärtsspirale und holte nur einen Zähler aus den jüngsten vier Liga-Ansetzungen. Dem 2:2 in Karlsruhe stehen drei Niederlagen gegen St. Pauli (2:3), Schalke (0:2) und Paderborn (0:3) gegenüber. Die letzten beiden Spieltage in der 2. Bundesliga verliefen ohne eigenen Treffer. Vor allem in der Ferne legte der Angriff große Probleme an den Tag und erzielte lediglich sieben Tore. Der Abwehr wurden auf der anderen Seite doppelt so viele Gegentore eingeschenkt. Nur eines der jüngsten sieben Auswärtsspiele wurde siegreich gestaltet (1U, 5N).

Aufgrund der zuletzt schwachen Leistungen rutschten die Hanseaten auf Rang 16 ab und müssen um die Klasse bangen. Als Feuerwehrmann wurde kurz vor Weihnachten Mersad Selimbegović als Trainer verpflichtet. Der 41-jährige Bosnier ersetzte den bis dato erfolglosen Alois Schwartz. Der Trainer war zuvor bei Regensburg unterwegs und hat Erfahrung im Abstiegskampf. In den letzten drei Paarungen in der Fremde konnten vier Tore erzielt werden. Noch ist in Rostock nichts verloren. Der Rückstand auf das rettende Ufer beträgt nur einen Zähler. Kunden aus Deutschland finden ihren sicheren Hafen bei Bet3000. Der Bookie bietet nämlich einen steuerfreien Wettabschluss. On top könnte sich die Nutzung des Bet3000 Neukundenbonus als sinnvoll herausstellen, sofern noch kein Wettkonto vorliegt.

Unser Nürnberg – Rostock Tipp: Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen

Die Zeichen für einen Triumph der Franken verhärten sich. Der Club genießt das Heimrecht und zeigt darüber hinaus mehr als den doppelten Kader-Marktwert auf. Selbst der direkte Vergleich spricht für die Gastgeber. Diese haben nämlich seit Februar 2003 nicht mehr im eigenen Stadion gegen Rostock verloren.

Da der Trainerwechsel bei den Hanseaten ungeahnte Kräfte freisetzen könnte, ist das Remis mit Toren auf beiden Seiten aber nicht auszuschließen.