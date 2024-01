Real Madrid - Almeria Tipp Prognose & Quoten | 21.01.2024

Unser Real Madrid - Almeria Sportwetten Tipp zum La Liga Spiel am 21.01.2024 lautet: In diesem ungleichen Duell zielt der Wett Tipp heute auf einen klaren Sieg der Königlichen ab.

Nach turbulenten Pokalspielen steht für Real Madrid am Sonntag das La-Liga-Heimspiel gegen Schlusslicht Almeria auf dem Programm. Die Rollenverteilung in dieser Partie ist mehr als klar. Die bisherigen Duelle zwischen diesen beiden Mannschaften waren zumeist klare Angelegenheiten für die Königlichen. Auch dieses Mal gehen wir von einem deutlichen Erfolg des Favoriten aus, der nach der Derby-Pleite gegen Atletico unter der Woche in der Copa del Rey mit wütenden Angriffen reagieren wird.

Wir entscheiden uns für den Wett Tipp heute „Real Madrid gewinnt beide Halbzeiten“ mit einer Quote von 1,80 bei Bet3000.

Darum tippen wir bei Real Madrid vs Almeria auf „Real Madrid gewinnt beide Halbzeiten“:

Real Madrid steht in La Liga bei einer 8-1-0-Heimbilanz mit 22:4 Toren.

Almeria ist mit einer 0-6-14-Bilanz abgeschlagenes Schlusslicht.

Die Königlichen haben die letzten 8 direkten Duelle alle gewonnen.

Real Madrid vs Almeria Quoten Analyse:

Wenn man in diesem Match mit einem Tipp auf einen Heimsieg überhaupt einen Gewinn einfahren will, dann muss man diesen schon bei einem der Wettanbieter ohne Steuer abgeben. Ansonsten frisst bei Quoten um 1,10 für Wetten auf einen Heimerfolg die Steuer den Gewinn fast schon komplett auf. Ein Auswärtssieg bringt eine Quote rund um 20,00.

Eine Handicapwette zugunsten Reals ist erst ab einem Heimsieg mit mindestens drei Toren Unterschied lohnenswert. Für „Sieg Real (HC 0:2)“ gibt es Wettquoten um 2,00. Die Quoten für „Beide Teams treffen“ sind mit etwa 1,88 genauso hoch wie jene für die Gegenwette.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Real Madrid vs Almeria Prognose: Einbahnstraßen-Fußball im Bernabeu

Real Madrid kann doch noch verlieren - wenn auch erst in der Verlängerung. Vier Tage nach dem Gewinn der Supercopa, als die Königlichen beim 4:1 im Finale gegen den Erzrivalen FC Barcelona ihre Muskeln spielen ließen, verloren sie im Achtelfinale der Copa del Rey gegen Stadtrivale Atletico mit 2:4 nach Verlängerung.

Im Halbfinale des Supercups eine Woche zuvor hatten die Blancos noch mit 5:3 nach Verlängerung gegen den Nachbarn triumphiert. Für Real war die Pleite gegen die Rojiblancos die erste Niederlage seit dem 24. September 2023 oder umgerechnet 21 Pflichtspielen. Damals gab es eine 1:3-Schlappe bei - natürlich - Atletico Madrid.

Nun gilt die Konzentration wieder dem Ligabetrieb. Dort ist Real Madrid aktuell Zweiter hinter Girona, hat bei einem Punkt Rückstand auf den Tabellenführer aber auch noch ein Nachholspiel in der Hinterhand. Die erwähnte Pleite bei Atletico war die bisher einzige in der laufenden La-Liga-Saison (15S, 3U).

Zu Hause kommen die Blancos auf eine 8-1-0-Bilanz bei 22:4 Toren. Im heimischen Bernabeu haben sie ihre letzten sechs Pflichtspiele mit 19:4 Treffern gewonnen. Alles spricht dafür, dass der nächste Heimsieg nun folgen wird. Gegen Almeria hat Real nämlich die letzten acht direkten Duelle allesamt für sich entschieden.

Real Madrid - Almeria Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Real Madrid: 2:2, 2:4 n.V. Atletico Madrid (A), 4:1 Barcelona (N), 3:3, 5:3 n.V. Atletico Madrid (N), 3:1 Arandina (A), 1:0 Mallorca (H)

Letzte 5 Spiele Almeria: 0:0 Girona (H), 0:1 Osasuna (A), 2:3 Barcelona (A), 0:0 Mallorca (H), 1:2 Atletico Madrid (A)

Letzte 5 Spiele Real Madrid vs Almeria: 3:1 (A), 4:2 (H), 2:1 (A), 3:0 (H), 4:1 (A)

Bisher trafen die beiden Mannschaften 15 Mal in ihrer Klub-Historie aufeinander. Die Königlichen führen das Head-to-Head mit einer 12-2-1-Bilanz und 47:14 Toren an. Auswärts in Madrid hat Almeria alle bisherigen sieben Gastspiele mit 6:29 Treffern verloren. Aller Voraussicht nach kommt am Sonntag eine weitere Niederlage hinzu. Die Almeriensistas warten in dieser La-Liga-Saison jedenfalls noch als einzige Mannschaft auf einen Sieg. Mit einer 0-6-14-Bilanz und 19:43 Toren belegen sie nicht nur den letzten Platz, sondern stellen auch die schlechteste Defensive. Auswärts gab es in bisher zehn Spielen erst einen einzigen Punkt (9N, 9:25 Tore).

Allerdings hielten sich die Gäste zuletzt weitestgehend wacker. So gab es bei Atletico Madrid (1:2) und beim FC Barcelona (2:3) jeweils nur knappe Pleiten. Am letzten Sonntag konnte man Spitzenreiter Girona zu Hause ein torloses Remis abtrotzen. Auf der anderen Seite gab es aber auch das Aus in der Copa del Rey bei Viertligist Barbastro (0:1). Insofern sollte es am Sonntag eine klare Angelegenheit zugunsten der Königlichen werden, die allerdings in vier der letzten fünf direkten Duelle und zuletzt dreimal in Folge gegen Almeria nicht zu Null spielen konnten. Für den Tipp „Sieg Real Madrid & Beide Teams treffen“ gibt es Quoten um 2,30. Er eignet sich am besten als eine der Gratis Sportwetten.

Unser Real Madrid - Almeria Tipp: „Real Madrid gewinnt beide Halbzeiten“

Am Ausgang dieser Partie sollte es keine Zweifel geben. Aufgrund der klaren Ausgangslage können wir Außenseiter-Wetten in Richtung der Gäste nicht empfehlen. Auf der anderen Seite ist es aber auch nicht einfach, rentable Wetten zugunsten Reals zu finden, da diese meist mit nur dürftigen Quoten verbunden sind. Davon ausgehend, dass die Madrilenen diese Partie gewinnen, sehen wir Value in den Wetten darauf, dass die Hausherren beide Hälften für sich entscheiden. Bei sechs von sieben Heimduellen mit Almeria, die die Königlichen allesamt gewinnen konnten, gewannen sie 13 der insgesamt 14 Halbzeiten.