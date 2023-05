Dortmund - Mainz Tipp, Prognose & Quoten | 27.05.2023

Unser Dortmund - Mainz Tipp zum Bundesliga Spiel am 27.05.2023 lautet: Das Unentschieden gegen den VfL Bochum wirkte wie eine Vorentscheidung im Titelkampf. Weit gefehlt! Nach drei Siegen in Folge könnte (und wird) der BVB die Meisterschaft im eigenen Stadion feiern.

Edin Terzic bekommt in seiner ersten vollen Saison als Cheftrainer mit seinem Herzensverein die Chance auf den Titelgewinn im eigenen Stadion. Darüber hinaus wäre ein Dreier gegen die Mainzer der 15. Heimsieg der Saison und der zwölfte in Serie - ein Rekord sowie eine Einstellung eines Rekords. Für die 05er geht in der Tabelle nicht mehr viel, aber ein Bestwert ist dennoch möglich: Treffen die Mainzer, tragen sie sich in die Geschichtsbücher ihres Vereins ein. Denn noch nie hat der FSV 53 Tore (oder mehr) in einer Bundesliga-Saison erzielt. Wir setzen auf einen „Sieg BVB & Über 3,5 Tore“. Bei Bet3000 wartet für diesen Tipp eine Quote von 1,70.

Darum tippen wir bei Dortmund vs Mainz auf „Sieg Dortmund & Über 3,5 Tore“:

Der BVB gewann zuletzt 11 Heimspiele in Folge.

Mainz verlor 4 Spiele am Stück und kassierte dabei 13 Gegentore.

Dortmund gewann drei Begegnungen in Folge, in denen die Schwarz-Gelben 14 Treffer erzielten.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Dortmund vs Mainz Quoten Analyse:

Sichert sich die Borussia mit dem 15. Heimsieg der Saison den Titel und stellt einen neuen Rekord auf, könnt ihr euch an Quoten bis zu 1,19 bedienen.

Für Mainz gibt es in diesem Spiel nur noch Klub-Rekorde (meiste Tore / Punkte in einer Bundesligasaison) zu gewinnen. Zumindest holten die Spieler des FSV in drei der letzten fünf direkten Vergleiche beim BVB Punkte (2 Siege, 1 Remis, 2 Niederlagen).

An dieser Stelle legen wir euch diese Übersicht der neuen Wettanbieter ans Herz, die für einen Dreier der Gäste Quoten zwischen 12,0 und 16,0 anbieten.

Dortmund vs Mainz Prognose: „Ein Sieg für die Ewigkeit“

Der BVB beendete die Hinrunde auf dem fünften Rang mit der fünftbesten Offensive der Bundesliga. In der zweiten Saisonhälfte spielten die Schwarz-Gelben fantastisch und erhöhten den Druck auf die Bayern. Mit 39 Punkten (1.) und 50 Treffern (1.) ist die Borussia das beste Team der Rückrunde.

Etwas ungewohnt, für die Spannung der Bundesliga jedoch erfreulich, hielten die Münchner diesem Druck nicht stand und patzten mehrfach. In der Folge reicht dem BVB der zwölfte Heimsieg in Folge (es wäre die Einstellung des Vereinsrekordes) für den Titelgewinn.

Mit einem Dreier gegen Mainz würde die Borussia ihre Bilanz dieser Spielzeit auf 15 Heimsiege sowie 46 Punkte im eigenen Stadion aufpolieren und damit jeweils neue Vereinsrekorde aufstellen.

Sebastien Haller liefert eine der schönsten Geschichten dieser Saison. Erst wehrte er sich erfolgreich gegen den Hodenkrebs und jetzt kann er die Borussia aus Dortmund zur Meisterschaft führen. Zuletzt zeigte sich der Angreifer in bester Verfassung und war in den vergangenen vier Spielen an neun Toren direkt beteiligt.

Blicken wir auf die vergangenen Wochen, ist der BVB definitiv in der Lage, den benötigten Sieg zum Titelgewinn einzufahren. Dortmund antwortete auf das Unentschieden gegen Bochum mit drei Siegen in Folge. Im Angriff investierte die Terzic-Elf extrem viel und erzielte 14 Tore in den letzten drei Partien.

Dortmund - Mainz Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Dortmund: 3:0 Augsburg (A), 5:2 Gladbach(H), 6:0 Wolfsburg (H), 1:1 Bochum (A), 4:0 Frankfurt (H).

Letzte 5 Spiele Mainz: 1:4 VfB Stuttgart (H), 0:3 Frankfurt (A), 2:3 Schalke (H), 0:3 Wolfsburg (A), 3:1 Bayern (H).

Letzte 5 Spiele Dortmund vs. Mainz: 2:1 (A), 1:0 (A), 3:1 (H), 3:1 (A), 1:1 (H).

In gewisser Weise sind die Dortmunder ihren Gästen aus Mainz sogar zu Dank verpflichtet. Der Grund: Am 29. Spieltag rangen die 05er dem deutschen Rekordmeister aus München mit 3:1 nieder. Es sollte das letzte erfolgreiche Spiel für die Mannschaft von Bo Svensson bleiben.

Seither gingen die Spieler des FSV in vier Partien in Folge unter. Die Akkus der Mainzer scheinen aufgebraucht. Innerhalb dieser vier Niederlagen fing sich der FSV jeweils Über 2,5 Gegentore. Insgesamt hagelte es 13 Gegentreffer.

Erwartet ihr keine Besserung auf Seiten der Gäste, könnt ihr den Buchmacher Bet3000 nutzen und dort mit einer Quote von 1,45 auf Über 2,5 Tore der Dortmunder setzen.

Tore sind in dieser Partie das richtige Stichwort. Zwei der vergangenen vier direkten Duelle endeten mit über 3,5 Toren. In dieser Saison zelebrieren die Schwarz-Gelben ihre Heimspiele mit einem riesigen Potenzial im Angriff. Im Schnitt fielen 4,25 Tore pro Heimspiel.

Unser Dortmund - Mainz Tipp: Sieg Dortmund & Über 3,5 Tore

Die Mannschaft von Edin Terzic erzielte die meisten Tore der Rückrunde (50) - auf die gesamte Saison gesehen reichen 81 Treffer für die zweitbeste Offensive der Liga. Einen Großteil der Tore (65 Prozent) markierten die Spieler der Schwarz-Gelben im eigenen Stadion. Sage und schreibe 50 Prozent der Heimspiele lieferten den Anhängern des aktuellen Tabellenführers Über 3,5 Anlässe für einen Torjubel. Insgesamt pfiffen die Schiedsrichter 62 Prozent der Dortmunder Heimspiele mit Über 3,5 Toren im Spiel ab.