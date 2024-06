Kroatien – Nordmazedonien Tipp, Prognose, Quoten 3.6.2024

Unser Kroatien - Nordmazedonien Sportwetten Tipp zum EM Testspiel am 03.06.2024 lautet: Die Rollenverteilung in diesem Duell ist klar. In unserem Wett Tipp heute dürfte sich die Überlegenheit der kroatischen Nationalelf gewiss auf die Anzahl der Tore auswirken.

Die Kroaten blicken auf ein erfolgreiches Fußballjahr 2023 zurück. Um ein Haar wäre mit dem Gewinn der Nations League der erste große internationale Erfolg gelungen. Am Ende scheiterten die Osteuropäer aber im Elfmeterschießen gegen Spanien. Zudem lösten die Vatreni das Ticket für die EM 2024 in Deutschland. Ganz anders gestalteten sich hingegen die letzten Duelle von Nordmazedonien. 2024 wurde kein Länderspiel erfolgreich bestritten (1U, 1N) und zuvor sollte auch die Teilnahme an der EM 2024 deutlich verpasst werden.

In unserem Wett Tipp heute tendieren wir im Stadion Rujevica (Rijeka, Kroatien) zu mindestens drei Toren. Betano gewährt für diesen Spielausgang eine Quote von 1,80.

* Aus lizenzrechtlichen Gründen sind Sportwetten auf Testspiele ohne DFB-Beteiligung derzeit nicht erlaubt, in Österreich jedoch schon.

Darum tippen wir bei Kroatien vs Nordmazedonien auf „Über 2,5 Tore“:

Kroatiens Offensive konnte im Zuge der EM-Quali überzeugen und verpasste nur in einem von 8 Spielen einen eigenen Treffer.

Nordmazedonien zeigte sich während der EM-Qualifikation vor allem auswärts gegen Top-Teams (z. B. Italien & England) defensiv anfällig.

Die Kroaten überzeugten im letzten Test gegen Ägypten (4:2) mit vier Treffern.

Kroatien vs Nordmazedonien Quoten Analyse:

Ein Blick auf die Kroatien Nordmazedonien Wettquoten offenbart die Vatreni als klaren Favoriten auf den Sieg. Der Direktvergleich bestätigt diese Tendenz. Die letzten beiden direkten Aufeinandertreffen entschied die kroatische Nationalelf mit einem Sieg für sich.

Das letzte Erfolgserlebnis der Nordmazedonier gegen Kroatien geht bereits auf November 2007 zurück und kam nach einem 2:0 im Zuge der damaligen EM-Qualifikation zustande. Wer erneut mit einem Triumph des Underdogs rechnet, darf sich über mehr als den zehnfachen Wetteinsatz freuen. Obwohl noch gute zwei Wochen bis zur Fußball-EM verstreichen, haben bereits jetzt zahlreiche EM 2024 Wettanbieter ein breit gefächertes Angebot von EM-Wetten im Portfolio.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Kroatien vs. Nordmazedonien Prognose: Beendet Nordmazedonien den Negativtrend?

Kroatien präsentierte sich zuletzt im Testspiel gegen Ägypten vor allem offensiv bärenstark. Nach einem zeitigen Rückstand setzten sich die Osteuropäer souverän mit 4:2 durch. Ein verdienter Sieg, da die Gäste deutlich mehr Zug zum gegnerischen Gehäuse aufzeigten.

Im Rahmen der EM-Qualifikation reichte es für die Elf von Trainer Zlatko Dalic, der das Team bereits seit Oktober 2017 betreut, hinter der Türkei in der Gruppe D nur für Rang 2. Nach zwei Niederlagen gegen die Türkei (0:1) und Wales (1:2) brachten die letzten beiden EM-Qualifikationsspiele Erfolgserlebnisse gegen Lettland (2:0) und Armenien (1:0) mit sich.

Als Leader des Teams fungiert Luka Modrić. Der Kapitän wird jedoch beim Testspiel nicht in Erscheinung treten, da er mit Real Madrid im Champions-League-Finale gegen Dortmund um den Titel kämpft. Ebenso fehlt der verletzte Nikola Vlasic (FC Turin).

Den Kroaten stand bei der Auslosung der EM-Gruppen das Glück nicht zur Seite. Mit Spanien und Italien sind nämlich zwei Schwergewichte vertreten. Auch der Vierte im Bunde aus Albanien sollte nicht unterschätzt werden.

Kroatien - Nordmazedonien Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Kroatien: 4:2 Ägypten (A), 5:4 n.E. Tunesien (A), 1:0 Armenien (H), 2:0 Lettland (A), 1:2 Wales (A).

Letzte 5 Spiele Nordmazedonien: 0:1 Montenegro (A), 1:1 Moldawien (H), 1:1 England (H), 2:5 Italien (A), 3:1 Armenien (H).

Letzte Spiele Kroatien vs. Nordmazedonien: 2:1 (A), 1:0 (H), 0:2 (A), 2:1 (H), 1:0 (A).

Nordmazedonien belegt im FIFA-Ranking lediglich den 69. Platz und gehört somit nicht zur Elite im Weltfußball. Eine Tatsache, die sich deutlich während der EM-Qualifikation abzeichnete. In der Gruppe C reichte es hinter England, Italien und der Ukraine nur für den vierten Platz. Nach dem schwachen Auftritt bei der EURO 2021 (3 Niederlagen, 2:8 Tore) lässt die zweite EM-Teilnahme somit auf sich warten. Vor allem auswärts legte die Elf von Trainer Blagoja Milevski während der gesamten Qualifikation Probleme an den Tag und zeigte gegen England (0:7) und Italien (2:5) defensive Zerfallserscheinungen auf. Coach Milevski lässt gerne gegen starke Gegner im 5-3-2 auflaufen, um die Abwehr zu stabilisieren. Bisweilen ging diese Taktik jedoch nicht auf.

Bei den Nordmazedoniern fällt Enis Bardhi (Trabzonspor) verletzungsbedingt aus. Hinter Eljif Elmas, der bei RB Leipzig unter Vertrag steht, ist er der wertvollste Spieler im Kader und kann zweifelsohne nicht ersetzt werden. EM Bonus für Sportwetten gefällig? Ein Blick in unseren EM Wettanbieter Bonus Vergleich gewährt eine Vielzahl nützlicher Informationen zu den einzelnen Angeboten.

Unser Kroatien – Nordmazedonien Tipp: Über 2,5 Tore

Zweifelsohne sind die Kroaten in diesem EM-Testspiel zu favorisieren. Aufgrund der niedrigen Quoten nehmen wir jedoch von einer klassischen Drei-Weg-Wette Abstand. Die Gäste aus Nordmazedonien zeigten sich vor allem gegen starke Teams auswärts defensiv sehr anfällig und werden somit gegen die durchschlagskräftige Offensive der Kroaten keinen leichten Stand haben. Trotzdem offenbart der Direktvergleich, dass die Gäste immer für ein Tor zu haben sind. Zudem endeten zwei der letzten drei Aufeinandertreffen zwischen beiden Teams auf kroatischem Boden mit drei oder mehr Treffern.