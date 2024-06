Österreich – Serbien Tipp, Prognose & Quoten | 04.06.2024

Unser Österreich - Serbien Sportwetten Tipp zum EM Testspiel am 04.06.2024 lautet: Beide Konkurrenten wollen in Hinblick auf die EM Selbstvertrauen sammeln. Im Wett Tipp heute sehen wir keinen Favoriten und tendieren zu einem Match mit Toren auf beiden Seiten.

Österreich legte kürzlich starke Leistungen an den Tag und blickt wettbewerbsübergreifend auf fünf Siege am Stück. Eine Serie, die gegen die Serben fortzuführen ist. Serbien meldete sich nach drei sieglosen Paarungen am Stück jüngst mit einem wenig glanzvollen 1:0-Zittersieg gegen Zypern zurück.

In unserem Wett Tipp heute rechnen wir mit einem engen Match und spielen den Markt “Beide Teams treffen” zu einer Quote von 1,73 bei Betway .

Darum tippen wir bei Österreich vs Serbien auf “Beide Teams treffen”:

Österreich vs Serbien Quoten Analyse:

Die Suche nach einem klaren Favoriten in diesem Duell verläuft im Sand, obwohl die Österreicher am Dienstag im heimischen Ernst-Happel-Stadion die etwas niedrigere Siegquote aufzeigen.

Österreich vs. Serbien Prognose: Ist die ÖFB-Elf auch ohne Kapitän David Alaba erfolgreich?

Gerade in Hinblick auf die EM 2024 mussten die Österreicher einen herben Rückschlag wegstecken. Kapitän David Alaba wird auch sechs Monate nach seinem Kreuzbandriss nicht rechtzeitig fit und verpasst die Teilnahme an der EURO. Gleiches gilt für den Mittelfeld-Motor Xaver Schlager, der ebenfalls einen Kreuzbandriss erlitt. Zwei Ausfälle, die nicht kompensiert werden können.

Österreich - Serbien Statistik & Bilanz:

In der Fremde konnte die Offensive durchaus überzeugen und erzielte sieben Tore bzw. traf in jedem der bisherigen vier Auswärtsspiele. Die Abwehr stand defensiv in der Ferne nicht sicher und kassierte vier Gegentore. Nur in einem der vier EM-Quali-Auswärtsspiele stand hinten die Null.