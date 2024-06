Atalanta Bergamo - Fiorentina Tipp, Prognose & Quoten | 02.06.2024

Rein rechnerisch geht es für beide Konkurrenten in der Nachholpartie vom 29. Spieltag, die einst aufgrund eines medizinischen Notfalls kurz vor dem Abpfiff abgesagt wurde, nur noch um die Ehre. Atalanta spielt in der kommenden Saison in der Königsklasse und Florenz tritt erneut in der Conference League an. Da die Recken aus der Toskana erst am Mittwoch über 120 Minuten im Conference-League-Finale gegen Piräus (0:1) unterwegs waren, dürften die Beine am Sonntag ab 18 Uhr im Gewiss Stadium noch schwer sein.