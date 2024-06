England - Bosnien Tipp, Prognose & Quoten | 03.06.2024

Unser England - Bosnien Sportwetten Tipp zum EM Testspiel am 03.06.2024 lautet: England testet das eigene Können wenige Wochen vor EM-Beginn gegen Bosnien-Herzegowina. Der Finalist der EM 2021 betritt dabei den Platz selbstverständlich als klarer Favorit.

Die Engländer nehmen abermals Anlauf, um den Europameistertitel in diesem Jahr endlich nach Großbritannien zu bringen. Die Vorbereitung unter Coach Gareth Southgate läuft dabei jedoch nicht gerade rund. Trotzdem sehen wir das von Superstars gespickte Team gegen Bosnien-Herzegowina, das die Teilnahme an der EM 2024 klar verpasste, im Vorteil.

Darum tippen wir bei England vs Bosnien auf „Halbzeit/Endstand 1/1″:

England konnte in der EM-Qualifikation 6 der 8 Spiele gewinnen.

England verlor nur eines der letzten 12 Spiele.

Bosnien verlor die letzten 4 Spiele in Folge.

England vs Bosnien Prognose: Können die Engländer Europameister werden?

Die Three Lions gehören natürlich auch in diesem Jahr wieder zum engeren Favoritenkreis auf den Titel bei der Europameisterschaft, zumal die Mannschaft von Gareth Southgate nur so vor Starpower strotzt. Mit Jude Bellingham fehlt im ersten Testspiel jedoch noch ein wichtiger Baustein im Mittelfeld der Engländer, da dieser am morgigen Samstag mit Real Madrid noch im Finale der Champions League aufläuft.

Mit Harry Kane fehlt momentan aufgrund von Rückenproblemen auch der beste Scorer der Briten. Mit Ollie Watkins und Ivan Toney stehen jedoch zwei mehr als solide Backups für die Sturmspitze zur Verfügung, die sich sicherlich nicht die Chance nehmen lassen wollen, sich für höhere Aufgaben während des anstehenden Turniers zu empfehlen.

Die Bosnier hatten letztlich in der Qualifikationsphase zur EM 2024 keine Chance und landeten nach zehn Spielen mit drei Siegen und sieben Niederlagen auf dem vorletzten Platz der Gruppe J. Dabei musste das Team von Bundesliga-Legende Sergej Barbarez, der jedoch erst im April dieses Jahres Savo Milosevic als Trainer der Bosnier beerbte, 20 Gegentreffer einstecken.

Somit steht für den neuen Mann an der Seitenlinie der Bosnier mit dem Spiel gegen England das Debüt vor der Tür. Ob er seine Spieler gegen den übermächtigen Gegner aus Großbritannien direkt zu einem Sieg führen kann, scheint aufgrund der großen Qualitätsunterschiede im Kader jedoch fraglich.

England - Bosnien Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele England: 2:2 Belgien (H), 0:1 Brasilien (H), 1:1 Nordmazedonien (A), 2:0 Malta (H), 3:1 Italien (H).

Letzte 5 Spiele Bosnien: 1:2 Ukraine (H), 1:2 Slowakei (H), 1:4 Luxemburg (A), 0:5 Portugal (H), 2:0 Liechtenstein (A).

Letzte 5 Spiele England vs. Bosnien: -

Die Engländer konnten die Gruppe C der EM Qualifikation deutlich gewinnen und setzten sich dabei auch gegen Titelverteidiger Italien durch. In den acht Partien erzielten die Briten 22 Treffer und mussten nur vier Gegentore einstecken. Bester Torschütze war natürlich Bayern-Stürmer Harry Kane, der acht Treffer in ebenso vielen Spielen erzielte.

Die Nationalmannschaften von Bosnien-Herzegowina und England spielten bisher noch nie gegeneinander, daher bringt uns der Blick auf den direkten Vergleich für das anstehende Duell nicht weiter.

Die bisherigen Testspiele in diesem Jahr sind da schon etwas hilfreicher. England spielte im März gegen Brasilien und Belgien und konnte keines dieser Spiele gewinnen. Gegen die Südamerikaner setzte es aufgrund einer schwachen Leistung eine 0:1-Niederlage. Gegen den Dritten der Weltrangliste aus Belgien gelang immerhin ein 2:2-Remis, bei dem Ivan Toney als Starter ein Tor erzielte. Die Bosnier unterlagen im einzigen Spiel in diesem Jahr der Ukraine mit 1:2.

Unser England - Bosnien Tipp: Halbzeit/Endstand 1/1

Die Three Lions verfügen auch ohne ihre Superstars Kane und Bellingham über enorme Qualität im Kader und sollten dem Gegner aus Bosnien in allen Belangen überlegen sein. Wir erwarten daher eine recht einseitige Partie, in der die Briten von Beginn an den Ton bestimmen werden.