Frankreich – Luxemburg Tipp, Prognose, Quoten 05.06.2024

Unser Frankreich - Luxemburg Sportwetten Tipp zum EM Testspiel am 05.06.2024 lautet: Hinter England stellen die Franzosen bei der EM 2024 mit 1,22 Milliarden Euro den mit Abstand teuersten Kader. In unserem Wett Tipp heute wäre alles andere als ein Heimsieg als riesengroße Überraschung zu bewerten.

Spielerisch sind „Les Bleus“ im heimischen Stade Saint-Symphorien dem Underdog aus Luxemburg deutlich überlegen. Eine Siegwette auf die Franzosen ist aufgrund der niedrigen Quote kaum sinnvoll. Wir spielen „Unter 4,5 Tore“ zu einer Quote von 1,57 bei Betway .

Darum tippen wir bei Frankreich vs Luxemburg auf „Unter 4,5 Tore“:

Frankreich vs Luxemburg Quoten Analyse:

Frankreich vs. Luxemburg Prognose: Sorgt Luxemburg für ein Fußball-Wunder?

Zum elften Mal nehmen die Franzosen bereits an einer EM-Endrunde teil. Zweimal sollte letztlich der Titel eingefahren werden. Auch bei der EURO 2024 gehen die Franzosen als einer der großen Favoriten an den Start.

Die EM-Quali wurde sehr erfolgreich absolviert. Nach acht Begegnungen standen sieben Siege und ein Remis zu Buche. Dabei war die Konkurrenz in der Gruppe B mit den Niederlanden, Griechenland, Irland und Gibraltar keineswegs zu verachten. Mit 22 erbeuteten Punkten stand am Ende ein souveräner Gruppensieg zu Buche.

Hinter Portugal (36) zeigte Frankreich mit 29 Toren im Turnierverlauf die beste Offensive auf. Als bester Angreifer fungierte Kylian Mbappé mit neun Toren in acht Spielen. Der 25-jährige Neuner wechselt in der Sommerpause von PSG zum Champions-League-Gewinner Real Madrid.

Die Defensive stand im Zuge der EM-Qualifikation vor allem auf heimischem Boden sehr kompakt und hat in vier Heimspielen kein Gegentor zugelassen. Die Offensive konnte auf der anderen Seite durchaus überzeugen und verbuchte 21 Treffer auf heimischem Boden. Mit den Niederlanden trifft Frankreich bei der EM 2024 auf einen alten Bekannten. Die Franzosen gelten dennoch in der Gruppe D als klarer Favorit auf den Platz an der Sonne. Zudem wäre alles andere als der Einzug ins Achtelfinale als Enttäuschung zu bewerten.

Frankreich - Luxemburg Statistik & Bilanz:

Zudem wurden mehr als 80 Prozent der Begegnungen in der Fremde mit weniger als 4,5 Toren bestritten. Die Abwehr hielt auswärts in drei von sechs Ansetzungen eine Weiße Weste. In Hinblick auf die Fußball-EM-2024 bieten bereits jetzt unzählige Wettanbieter einen zusätzlichen EM Wettbonus an. Anhand von diesem soll der Einstieg ins Sportwetten-Geschehen erleichtert werden.