French Open Tipps heute - Experten Tipps für 04.06.2024

Unsere French Open Sportwetten Tipps am 04.06.2024 lauten: Die Top 4 der Weltrangliste haben geschlossen das Viertelfinale in Roland Garros erreicht. Wer zieht nun auch ins Halbfinale ein?

Bei den French Open 2024 stehen am Dienstag und Mittwoch die Viertelfinal-Duelle an. Die Top 4 der Weltrangliste sind alle noch im Rennen. Eine wirklicher Außenseiter ist aber auch nicht am Start. Denn in der Runde der letzten Acht ist kein Spieler im ATP-Ranking schlechter platziert als auf Rang 11.

Grigor Dimitrov fordert die Nummer 2 Jannik Sinner, Stefanos Tsitsipas versucht sein Glück gegen die Nummer 3 Carlos Alcaraz und der Weltranglisten-Erste Novak Djokovic will sich gegen Casper Ruud beweisen.

Aus deutscher Sicht steht natürlich das Duell zwischen Alexander Zverev und Alex de Minaur im Mittelpunkt. Die deutsche Nummer 1 hatte zuletzt ein paar Schwierigkeiten, will aber in Roland Garros zum vierten Mal in Folge ins Halbfinale einziehen. Glaubt man den Wettquoten, stehen die Chancen dafür auch gar nicht schlecht.

Zverev vs De Minaur Prognose: Die deutsche Nummer 1 fühlt sich in Paris wohl

Nach dem Spiel gegen Tallon Griekspoor musste Alexander Zverev auch im Achtelfinale gegen Holger Rune (ATP Nr. 13) über fünf Sätze gehen. Wie schon gegen den Niederländer konnte sich der Deutsche in den entscheidenden Momenten auf seine Stärken verlassen.

Vor allem der erste Aufschlag und die Rückhand machten im Krimi gegen den Dänen am Ende den Unterschied. Nun droht aber auch gegen Alex de Minaur ein enges Duell. Der Australier war zwar bisher bei den French Open noch nie über die zweite Runde hinausgekommen, doch in diesem Jahr ist die Nummer 11 der Welt in Form.

De Minaur stand schon im Finale von Rotterdam und gewann das ATP 500 in Acapulco. In den ersten vier Runden in Paris gab der Mann aus Sydney gerade mal zwei Sätze ab.

Für Zverev spricht aber der direkte Vergleich. Hier liegt die deutsche Nummer 1 klar mit 7-2 in Führung. Auch auf Sand entschied der Hamburger das einzige Duell (2022) in zwei Sätzen für sich. Zudem fühlt sich Zverev in Paris wohl und ist ein Publikumsliebling.

Unser French Open 2024 Tipp heute: „Sieg Zverev mit HC -1,5″ mit einer Quote von 1,68 bei Interwetten!

Darum tippen wir bei Zverev vs De Minaur auf „Sieg Zverev mit HC -1,5″

Zverev führt den Vergleich gegen De Minaur mit 7-2 an

Die deutsche Nummer 1 stand schon in den letzten 3 Jahren jeweils im Halbfinale der French Open

De Minaur war zuvor in Roland Garros nie über die 2. Runde hinaus gekommen

Zverev - De Minaur Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Zverev: 3:2 Rune, 3:2 Griekspoor, 3:0 Goffin, 3:0 Nadal, 2:0 Jarry

Letzte 5 Spiele De Minaur: 3:1 Medvedev, 3:1 Struff, 3:0 Munar, 3:0 Michelsen, 0:2 Tsitsipas

Letzte 5 Spiele Zverev vs De Minaur: 2:1, 1:2, 2:0, 2:1, 1:2

Tsitsipas - Alcaraz Prognose: Der Spanier marschiert weiter

Ein absolutes Highlight erwartet uns im French-Open-Viertelfinale zwischen Carlos Alcaraz und Stefanos Tsitsipas. Der spanische Jungstar reiste dieses Mal nach einer Ellbogenverletzung nur als Nummer 3 der Setzliste nach Paris.

Doch im Laufe des Turniers hatte der Mann aus Murcia bisher wenig Mühe und ließ nur einen Satz liegen. So ist der Spanier in Topform und somit auch ein ernsthafter Kandidat für den Titel.

Stefanos Tsitsipas gewann in der Vorbereitung aufs zweite Grand-Slam-Turnier des Jahres zum dritten Mal das Masters in Monte Carlo. Auch der Grieche musste im Laufe des Turniers nur zwei Durchgänge abgeben.

Doch nun hat der Profi aus Athen das Pech, dass er auf einen Angstgegner trifft. In fünf Duellen gegen Alcaraz zog Tsitsipas bisher immer den Kürzeren, dreimal sogar ohne eigenen Satzgewinn.

Unser French Open 2024 Tipp heute: „Sieg Alcaraz mit HC -4,5 Games“ mit einer Quote von 1,53 bei Betano!

Darum tippen wir bei Tsitsipas vs Alcaraz auf „Sieg Alcaraz mit HC -4,5 Games“

Alcaraz führt die Bilanz gegen Tsitsipas mit 5-0 an

Der Spanier steht in dieser Saison bei 23-5

Der Mann aus Murcia (3) hat in der Weltrangliste klar die Nase vorne

Tsitsipas - Alcaraz Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Tsitsipas: 3:1 Arnaldi, 3:0 Zhang, 3:1 Altmaier, 3:0 Fucsovics, 1:2 Jarry

Letzte 5 Spiele Alcaraz: 3:0 Auger Aliassime, 3:0 Korda, 3:1 De Jong, 3:0 Wolf, 1:2 Rublev

Letzte 5 Spiele Tsitsipas vs Alcaraz: 0:3, 0:2, 1:2, 0:2, 2:3

Dimitrov vs Sinner Prognose: Dem Südtiroler droht eine enge Kiste

Wenn nicht etwas Überraschendes passiert, wird Jannik Sinner nach den French Open 2024 Novak Djokovic auf Platz 1 der Weltrangliste ablösen. Dafür muss der Italiener das Turnier in Paris nicht mal gewinnen.

Doch nach seinem Triumph bei den Australian Open hat der Südtiroler nun natürlich Blut geleckt. Auch die amtierende Nummer 2 des ATP-Rankings hatte jüngst Probleme mit einer Hüftverletzung. Doch in Roland Garros war bisher nicht viel davon zu spüren.

So gab der Südtiroler bisher nur einen Satz im laufenden Wettbewerb ab. Eventuell könnte im Viertelfinale aber der eine oder andere Durchgang hinzukommen. Denn Sinner trifft auf den Bulgaren Grigor Dimitrov, der mit einer Jahresbilanz von 28-8 in toller Form ist.

Diesen Lauf bekam im Achtelfinale der Pole Hubert Hurkacz am eigenen Leib zu spüren. Die Nummer 8 der Welt schied gegen den Weltranglisten-Zehnten glatt in drei Sätzen aus. Von vier Duellen gegen Sinner konnte Dimitrov allerdings nur eines für sich entscheiden.

Unser French Open 2024 Tipp heute: „Sieg Dimitrov mit HC +2,5″ mit einer Quote von 1,56 bei NEObet!

Darum tippen wir bei Dimitrov vs Sinner auf „Sieg Dimitrov mit HC +2,5″

Dimitrov hat bei den French Open bisher nur einen Satz verloren

Der Bulgare besiegte im Achtelfinale die Nummer 8 der Welt Hurkacz in 3 Sätzen

Sinner ist auf Sand noch ohne Sieg gegen seinen Viertelfinal-Gegner

Dimitrov vs Sinner Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Dimitrov: 3:0 Hurkacz, 3:1 Bergs, 3:0 Marozsan, 3:0 Kovacevic, 1:2 Fritz

Letzte 5 Spiele Sinner: 3:1 Moutet, 3:0 Kotov, 3:0 Gasquet, 3:0 Eubanks, 0:1 Auger Aliassime

Letzte Spiele Dimitrov vs Sinner: 0:2, 1:2, 0:2, 2:1

Djokovic vs Ruud Prognose: Nole muss erneut leiden

Und last but not least gibt es im Viertelfinale der French Open 2024 eine Neuauflage zu sehen. Novak Djokovic und Casper Ruud bestritten im Vorjahr das Finale von Roland Garros gegeneinander.

Der Serbe setzte sich in drei Sätzen mit 7:6, 6:3 und 7:5 durch. Dieses Mal kann nur einer der beiden Profis das Endspiel erreichen. Der Djoker muss auch das Finale erreichen, damit er die Chance hat, die Pole Position im ATP-Ranking zu verteidigen.

Doch die Aufgabe gegen den Norweger wird nicht einfach. Ruud fühlt sich bei den French Open wohl und stand schon in den letzten beiden Jahren im Finale von Roland Garros. Im Achtelfinale setzte sich die Nummer 7 der Welt in vier Sätzen gegen Daniil Medvedev durch.

Djokovic musste beim Grand Slam in Paris zum ersten Mal seit 2012 in zwei Spielen in Folge über fünf Sätze gehen. Doch sowohl gegen Musetti als auch gegen Cerundolo fand der Serbe im letzten Durchgang zu seinem besten Tennis.

Unser French Open Tipp heute: „Über 3,5 Sätze“ mit einer Quote von 1,55 bei Betway!

Darum tippen wir bei Djokovic vs Ruud auf „Über 3,5 Sätze“

Djokovic musste zuletzt gegen 2 ermeintlich schwächere Gegner schon über 5 Sätze gehen

Der Djoker hat das letzte Duell der beiden Kontrahenten auf Sand beim Masters von Monte Carlo 2024 verloren

Ruud hat die letzten 8 Spiele alle gewonnen

Djokovic - Ruud Statistik & Bilanz: