Spanien - Andorra Tipp, Prognose & Quoten | 05.06.2024

Unser Spanien - Andorra Sportwetten Tipp zum EM Testspiel am 05.06.2024 lautet: In diesem ungleichen Duell geht es nur um die Höhe des Sieges. In unserem Wett Tipp heute erwarten wir mindestens fünf Treffer.

Für die spanische Nationalmannschaft stehen in den kommenden Tagen noch zwei Testspiele an, ehe die Furia Roja am Samstag in einer Woche gegen Kroatien in die Europameisterschaft startet. Der erste der beiden Testspiel-Gegner ist am Mittwoch Fußballzwerg Andorra. Gegen den Pyrenäenstaat geht es einzig und allein um die Höhe des Sieges und sinnvolle Quoten in diesem ungleichen Duell zu finden, ist nicht einfach.

Wir denken aber dennoch, etwas gefunden zu haben und entscheiden uns für den Wett Tipp heute „Über 4,5 Tore“ mit einer Quote von 1,88 bei NEObet.

* Aus lizenzrechtlichen Gründen sind Sportwetten auf Testspiele ohne DFB-Beteiligung derzeit nicht erlaubt, in Österreich jedoch schon.

Darum tippen wir bei Spanien vs Andorra auf „Über 4,5 Tore“:

Spanien gehört zu den Favoriten auf den EM-Titel.

Andorra hat keines der letzten 15 Länderspiele gewonnen (4U, 11N).

Die Iberer schossen in 3 ihrer letzten 4 Partien jeweils 3 Tore - unter anderem gegen Brasilien.

Spanien vs Andorra Quoten Analyse:

Die meisten der EM 2024 Wettanbieter nehmen Wetten auf einen Sieg Spaniens gar nicht erst an. Aber selbst die Buchmacher, die das tun, gewähren eine eigentlich nicht nennenswerte Höchstquote von 1,01 für einen spanischen Erfolg. Zum Vergleich: Mit einem erfolgreichen Tipp auf Andorra kann man seinen Wetteinsatz verhundertfachen.

Dass der Underdog hier nicht gewinnen wird, liegt auf der Hand. Selbst einen Treffer der Andorraner halten die Bookies angesichts von Quoten über 4,00 für die Wette „Beide Teams treffen“ für äußerst unwahrscheinlich.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Spanien vs Andorra Prognose: Fußball auf ein Tor

Zwischen Mitte Juni 2023 und Mitte November 2023 hatte die spanische Auswahl acht Pflichtspiele in Folge gewonnen. Unter ihnen war auch das Finale der UEFA Nations League, in dem sich die Iberer im Elfmeterschießen gegen Kroatien durchsetzten. Dieser Lauf nahm dann erst in diesem Jahr ein Ende.

Das erste Länderspiel im laufenden Kalenderjahr wurde gegen Kolumbien mit 0:1 verloren. Es folgte ein 3:3 gegen Rekord-Weltmeister Brasilien, bei dem die Furia Roja sowohl eine 2:0- als auch eine 3:2-Führung durch ein Tor in der 87. Minute nicht über die Zeit bringen konnte.

In drei ihrer letzten vier Partien schossen die Spanier genau drei Tore. Außer gegen Brasilien war ihnen dies in den letzten beiden Spielen des vergangenen Jahres gegen Georgien (3:1) und Zypern (3:1) gelungen. Das waren auch gleichzeitig die letzten beiden Partien der EM-Qualifikation, die Spanien mit einer 7-0-1-Bilanz und 25:5 Toren als Gruppenerster abschloss.

In den Hinspielen gegen Georgien (7:1) und Zypern (6:0) hatte die Mannschaft von Trainer Luis de la Fuente noch Kantersiege gefeiert. Einen solchen erwarten wir auch am Mittwoch. Bisher standen sich die beiden Nachbarländer tatsächlich erst einmal gegenüber. Vor fast auf den Tag genau 20 Jahren gewann die Seleccion ein Freundschaftsspiel mit 4:0.

Spanien - Andorra Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Spanien: 3:3 Brasilien (H), 0:1 Kolumbien (N), 3:1 Georgien (H), 3:1 Zypern (A), 1:0 Norwegen (A)

Letzte 5 Spiele Andorra: 0:1 Bolivien (N), 1:1 Südafrika (N), 0:2 Israel (H), 0:1 Weißrussland (N), 0:4 Rumänien (A)

Letztes Spiel Spanien vs Andorra: 4:0 (H)

Wir halten es für sehr wahrscheinlich, dass es am Mittwoch einen höheren Sieg geben wird. Die mindestens fünf Tore, die wir in dieser Begegnung als realistisch erachten, sollten unter normalen Umständen allesamt von den Spaniern erzielt werden. Entsprechend bietet sich auch der Tipp „Sieg Spanien (HC 0:4)“ an.

MEHR TIPPS BEI SPORT1

Für diese Handicapwette gibt es Quoten um 2,20 und wenn man für diese einen EM Sportwetten Bonus nutzt, dann hat man auch kein persönliches Risiko. In sieben ihrer letzten acht Länderspiele blieben die Andorraner jedenfalls ohne eigenen Treffer. Seit insgesamt 15 Partien sind sie sieglos (4U, 11N).

Der letzte Erfolg war der in der Nations League gegen den noch größeren Fußballzwerg Liechtenstein im September 2022 (2:0). In der Gruppe 1 der Liga D mit außerdem noch Lettland und Moldawien wurde Andorra dank zweier Siege gegen Liechtenstein und jeweils einem Heim-Remis gegen die anderen beiden Gegner Dritter.

In der Qualifikation zur EM 2024 hatte es für die Seleccio Tricolor nur zwei Punkte in zehn Spielen gegeben. Ansonsten gab es acht Niederlagen bei insgesamt 3:20 Toren. Bei den beiden Gruppenersten Rumänien und Schweiz verlor Andorra mit 0:4 bzw. 0:3.

Unser Spanien - Andorra Tipp: „Über 4,5 Tore“

Es ist mal wieder eines dieser Spiele, bei dem zwischen einem 2:0 und einem 10:0 gefühlt alles möglich ist. Wir gehen letzten Endes aber davon aus, dass es hier doch sehr deutlich werden dürfte. Für die Iberer geht es darum, sich für das bevorstehende Turnier warm zu schießen und mit dem 164. der FIFA-Weltrangliste kommt dahingehend ein mehr als geeigneter Gegner.