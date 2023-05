VfB Stuttgart - Frankfurt Tipp, Prognose & Quoten | 03.05.2023

Unser VfB Stuttgart - Frankfurt Tipp zum DFB Pokal Spiel am 03.05.2023 lautet: Ob Stuttgart oder Frankfurt das Ticket fürs Finale lösen, ist ziemlich offen. Dabei dürften aber Tore auf beiden Seiten fallen.

In der Rückrunde läuft bei Frankfurt nicht mehr viel zusammen. Nur Hoffenheim und die Hertha haben in der zweiten Saisonhälfte weniger Punkte gesammelt als die Eintracht. So ist die SGE in der Bundesliga-Tabelle im Kampf um die Europapokal-Tickets deutlich zurückgefallen. Den Hessen bleibt wohl nur noch eine Chance über den Pokal-Wettbewerb. Am Mittwoch können die Männer von Coach Oliver Glasner mit einem Erfolg beim VfB ins Endspiel einziehen. Doch die Buchmacher schlagen sich im Halbfinale etwas mehr auf die Seite der Hausherren. Wir entscheiden uns mit einer Quote von 1,72 bei Bet-at-home für die Wette „Beide Teams treffen“.

Darum tippen wir bei VfB Stuttgart vs Frankfurt auf „Beide Teams treffen“:

Das Torverhältnis von Stuttgart in den letzten 4 Spielen unter Hoeneß lautet 9:7.

In allen Pokal-Duellen zwischen VfB und SGE hätte die Wette „Beide Teams treffen“ Erfolg gehabt.

In den letzten 6 Duellen zwischen beiden Vereinen fielen auf beiden Seiten Tore.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

VfB Stuttgart vs Frankfurt Quoten Analyse:

In der Bundesliga-Tabelle steht die Eintracht immer noch sechs Plätze und 15 Punkte vor dem VfB. Im Rückrunden-Ranking liegen beide Teams allerdings mit zwölf Zählern gleichauf. Zudem zeigt die Formkurve der Schwaben unter Coach Sebastian Hoeneß deutlich nach oben.

So sind die Gastgeber für die Buchmacher mit deutscher Lizenz bei der VfB Stuttgart vs Frankfurt Prognose mit durchschnittlichen Siegquoten von 2,38 die leichten Favoriten. Auf der Gegenseite wird ein Erfolg der Gäste mit Quoten im Schnitt von 2,97 bezahlt.

VfB Stuttgart vs Frankfurt Prognose: Bleibt der VfB unter Hoeneß ungeschlagen?

Mit dem Trainerwechsel von Bruno Labbadia hin zu Sebastian Hoeneß haben die Verantwortlichen des VfB bisher alles richtig gemacht. In fünf Pflichtspielen unter dem neuen Coach sind die Schwaben noch ungeschlagen. Den Auftakt machte ein 1:0-Sieg im Pokal-Viertelfinale in Nürnberg. Das 2:1 am Samstag daheim gegen Gladbach war der achte Punkte im vierten Ligaspiel.

Damit dürfen die Brustringträger wieder auf den Klassenerhalt hoffen. Erstmals seit dem 23. Spieltag ist Stuttgart wieder über den Strich geklettert. Das Polster auf die Plätze 16 und 17 bleibt aber hauchdünn. Die Mannschaft ist zwar immer noch recht wankelmütig, zeigt allerdings auch eine große Widerstandsfähigkeit bei Rückschlägen. Hoeneß hat dem Team viel Glaube an die eigene Stärke vermittelt. Zudem wird viel Wert auf die Geschlossenheit als Mannschaft gelegt.

Am Wochenende musste die Eintracht mal wieder auf Top-Stürmer Randal Kolo Muani verzichten. Der einzige Treffer der Hausherren beim 1:1 gegen den FCA fiel bezeichnenderweise durch ein Eigentor der Gäste. Von den 14 Treffern der Frankfurter seit dem 18. Spieltag gehen sieben auf das Konto von Kolo Muani. In der Hinrunde hatte die SGE noch die drittbeste Offensive (36) nach den Bayern und Leipzig.

In den 13 Rückrunden-Spielen ist nur der 1. FC Köln (11) noch harmloser. Doch auch die Defensive kann die Fehler einfach nicht abstellen. So warten die Hessen schon seit neun Ligaspielen auf einen Sieg. Der Trainer hält sich seine Zukunft über die Saison hinaus auch noch in gewisser Weise offen. Das soll bei der Mannschaft nicht gut ankommen. Ob Kolo Muani fürs Halbfinale zur Verfügung steht, ist noch unklar.

VfB Stuttgart - Frankfurt Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele VfB Stuttgart: 2:1 Gladbach (H), 1:1 Augsburg (A), 3:3 BVB (H), 3:2 Bochum (A), 1:0 Nürnberg (A)

Letzte 5 Spiele Frankfurt: 1:1 Augsburg (H), 0:4 BVB (A), 1:1 Gladbach (H), 1:3 Leverkusen (A), 2:0 Union Berlin (H)

Letzte 5 Spiele VfB Stuttgart vs Frankfurt: 1:1 (A), 1:3 (H), 2:3 (H), 1:1 (A), 1:1 (A)

Der VfB wartet seit acht Duellen gegen die SGE auf einen Sieg. Der jüngste Erfolg gegen die Hessen kam im Februar 2018 mit einem 1:0 daheim zustande. Danach reichte es lediglich zu vier Remis. So endete auch das Rückspiel in dieser Bundesliga-Saison im März in Frankfurt mit einem 1:1. Das Heimspiel gegen die Eintracht im September hatte Stuttgart mit 1:3 verloren. Im Pokal gab es diese Paarung schon dreimal, dabei setzte sich jeweils das Heimteam durch - zweimal die Schwaben und einmal die Frankfurter.

Unser VfB Stuttgart - Frankfurt Tipp: Beide Teams treffen

Vor dem Viertelfinale hatte sich Frankfurt den Pokalsieg als Ziel in dieser Saison gesetzt. Obwohl man damals in der Liga schon auf Talfahrt war, zeigte die Eintracht ihr „Pokal-Gesicht“ und gewann daheim mit 2:0 gegen Union Berlin. Doch ob das in der aktuellen Form auch gelingen kann? Vor allem zu Gast bei den formstarken Schwaben? Hier fällt eine Prognose schwer. Stattdessen spricht viel dafür, dass beide Teams ins Schwarze treffen.