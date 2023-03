Wiesbaden - Mannheim Tipp, Prognose & Quoten | 18.03.2023

Nach dem 3:2-Sieg am 22. Spieltag stand der SV Wehen in der 3. Liga auf dem zweiten Tabellenplatz. Das Polster auf den ersten Nichtaufstiegsrang betrug 7 Zähler. Das 2:4 beim SC Freiburg II am Mittwochabend war für Wiesbaden aber die vierte Niederlage im fünften Spiel. Damit ist der SVWW auf Rang 6 abgerutscht. Die Hessen müssen schnell wieder auf die Erfolgsspur zurückkehren. Sonst droht man das Ziel „Aufstieg“ zu verpassen.

Die nächste Aufgabe am Samstag ist aber alles andere als einfach. Die Männer von Coach Kauczinski empfangen den Tabellendritten Mannheim. Für die Buchmacher sind die Gastgeber trotzdem die Favoriten. Wir spielen stattdessen mit einer Quote von 1,66 bei Bet-at-home die Wette „Doppelte Chance x/2″.

Darum tippen wir bei Wiesbaden vs Mannheim auf „Doppelte Chance x/2″:

Wiesbaden wartet in der 3. Liga noch auf den ersten Heimsieg gegen den SVW

Mannheim holte 12 Punkte aus den letzten 5 Spielen - der SVWW nur 3

In den 5 Drittliga-Duellen zwischen beiden Vereinen fielen nur 7 Treffer

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Wiesbaden vs Mannheim Quoten Analyse:

An der Spitze der 3. Liga geht es im Kampf um den Aufstieg recht eng zu. Nur Tabellenführer Elversberg ist enteilt. Da der Tabellenzweite, die zweite Mannschaft von Freiburg, nicht aufsteigen kann, dürfen sich noch fünf Teams, die nur durch drei Punkte voneinander getrennt sind, Hoffnungen auf zwei Plätze machen.

Bei der Wiesbaden vs Mannheim Prognose sehen die Buchmacher die Hausherren mit Siegquoten im Schnitt von 2,08 vorne. Auf der Gegenseite wird ein Erfolg der Gäste mit durchschnittlichen Quoten von 3,17 ausgezahlt.

Wiesbaden vs Mannheim Prognose: Kriegt der SVWW die Kurve

Noch hat der SV Wehen alle Chancen. Nach 27 von 38 Spieltagen hat Wiesbaden gerade mal einen Zähler Rückstand auf den ersten direkten Aufstiegsplatz. Die Tendenz gibt aber Anlass zur Sorge. In den letzten 5 Partien reichte es nur für einen Sieg, das 4:1 daheim gegen Ingolstadt. Dem gegenüber stehen vier Pleiten mit einem Torverhältnis von 4:12. Zur Pause im Spitzenspiel zu Gast bei Freiburg II konnte der SVWW ein 0:0 halten.

Bis zur 90. Minute hatten die Hessen dann aus einem 0:2 ein 2:2 gemacht, ehe die Hausherren durch zwei späte Treffer doch noch zum 4:2-Sieg kamen. Immer wieder muss Coach Markus Kauczinski auf wichtige Spieler verzichten. So wird der verletzte Außenverteidiger Thijmen Goppel schmerzlich vermisst. Mit 24 Punkten aus 13 Heimspielen steht Wehen in der Heimtabelle immerhin noch auf einem guten 5. Platz.

Bis zur WM-Pause hatte der SV Waldhof vor allem in der Fremde große Probleme gehabt. Mit nur 2 Punkten aus acht Gastspielen waren die Mannheimer das schwächste Auswärtsteam der Liga. Dadurch konnten die Kurpfälzer im Kampf um den Aufstieg auch keine bessere Platzierung einnehmen. Das 3:1 am Samstag in Bayreuth war aber inzwischen schon der dritte Dreier des SVW.

Am Mittwoch legten die Männer von Coach Christian Neidhart dann mit einem schwer erkämpften 3:2-Sieg gegen Ingolstadt nach und untermauerten damit ihren Status als beste Heimmannschaft der Liga. Zudem kletterte Mannheim auf Rang 3, der am Saisonende zum direkten Aufstieg reichen würde. In der Fremde haben die „Buwe“ dagegen nur 11 von 48 Punkten geholt.

Wiesbaden - Mannheim Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Wiesbaden: 2:4 Freiburg II (A), 0:2 Saarbrücken (H), 6:1 FSV Dörnberg (A), 4:1 Ingolstadt (H), 1:4 Osnabrück (A)

Letzte 5 Spiele Mannheim: 3:2 Ingolstadt (H), 3:1 Bayreuth (A), 2:1 Elversberg (H), 0:4 BVB II (A), 3:1 Meppen (H)

Letzte 5 Spiele Wiesbaden vs Mannheim: 2:0 (H), 0:1 (A), 1:1 (H), 1:1 (A), 1:0 (A)

Beide Vereine trafen schon neunmal aufeinander. Vier Duelle stammen aus der Regionalliga Süd zwischen 1997 und 1999. Hier blieb Mannheim mit drei Siegen und einem Remis ungeschlagen. Nach fünf Vergleichen in der 3. Liga liegt der Waldhof mit 2 Siegen zu einer Niederlage vorne. Den einzigen Drittliga-Erfolg gegen die Kurpfälzer feierte der SVWW am 24. Spieltag der Saison 2020/21 mit einem 1:0 im Carl-Benz-Stadion. Das Hinspiel in dieser Saison ging in der Quadratestadt mit 1:0 an die Badener.

Unser Wiesbaden - Mannheim Tipp: Doppelte Chance x/2

Schaut man auf die Heim- und die Auswärtstabelle, spricht in diesem Duell viel für die Hausherren. Doch Mannheim scheint seinen Fluch auf des Gegners Platz überwunden zu haben. Auch haben sich die Kurpfälzer in Liga 3 bisher bei den Hessen recht wohl gefühlt. Zudem steckt Wiesbaden aktuell in einer Krise. Die Formkurve spricht klar den Waldhof. Aus diesem Grund trauen wir den Hausherren auch nicht mehr als einen Punkt zu.