5 beste Formel 1 Wetten zum Monaco GP 2024

Am Sonntag (15:00 Uhr) steigt der Große Preis von Monaco. Das traditionsreichste Formel 1 Rennen lockt einmal mehr die Stars und Sternchen in den Hafen von Monte Carlo.

Nachdem es in den letzten zwei Rennen spannende Duelle zwischen Max Verstappen und Lando Norris gab, ist auch im Fürstentum ein enges Rennen zu erwarten.

Wir haben die besten 5 Formel 1 Wetten zum Monaco GP mit Quoten für den Rennsieger, die Top-Platzierungen und vieles mehr!

Beste Formel 1 Wetten zum Monaco GP:

Formel 1 Wetten: Wer gewinnt den Monaco GP?

So spannend war es in der Formel 1 schon lange nicht mehr an der Spitze. Mit Lando Norris ist Max Verstappen in den letzten Wochen endlich ein echter Konkurrent erwachsen.

Kann der Brite den Trend auch beim Monaco GP 2024 fortsetzen? Zuletzt gelang ihm ein Sieg in Miami und ein knapper zweiter Platz in Imola - fast wäre Verstappen in Italien erneut geschlagen gewesen.

Beim Monte Carlo Grand Prix der Formel 1 erwarten wir dennoch den nächsten Erfolg von Verstappen. Der Niederländer hat die größere Erfahrung auf der Strecke und bleibt - auch wenn McLaren zuletzt näher heranrückte - im besseren Auto sitzen.

Die beste Formel 1 Quote für einen Verstappen-Sieg beim Monaco GP gibt es mit einer erstaunlich hohen 1.72 bei bet365.

Monaco GP Quoten: Zittert Sargeant vor Schumacher?

Dass Lando Norris natürlich trotzdem beste Chancen hat, auf das Podium zu fahren, ist angesichts seiner Form in den letzten Wochen selbsterklärend. Bei bwin gibt es die Top-3 Wette zur Quote 1.62.

Während Norris überzeugt, fährt sein Teamkollege Oscar Piastri 2024 noch etwas hinterher. Auf der anspruchsvollen Strecke in Monaco könnte ihm das zum Verhängnis werden. Bei Interwetten tippen wir darauf, dass es nicht beide McLaren in die Top-6 schaffen - die F1 Wettquote liegt bei 2.40.

Auf der Gegenseite dürfte Red Bull genau dies gelingen, zumal sich Sergio Perez in der Vergangenheit immer wieder als Experte für Stadtkurse präsentierte. 2022 gewann der Mexikaner den Monaco GP. Beide Red Bull in den Top-6 gibt es bei Oddset zur Quote 1.44.

Zum Abschluss noch der Blick auf Logan Sargeant, der aktuell um sein Cockpit bangen muss. Es wird darüber gemunkelt, ob Mick Schumacher ihn zur Saisonmitte ersetzen könnte. Wir erwarten, dass der US-Amerikaner etwas unter dem Druck leidet und den ersten Unfall in den engen Stadtmauern produziert - zur Monaco GP Quote 13.0 bei bet-at-home.