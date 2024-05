Champions League Finale 2024 BVB - Real: Gratiswetten & Bonusangebote

Bevor bald die EURO 2024 beginnt, wartet noch das Champions League Finale auf alle Fußballfans. Im Endspiel der Königsklasse steht Borussia Dortmund am Samstag (1. Juni) um 21:00 Uhr dem Rekordchampion Real Madrid gegenüber.

Borussia Dortmund kehrt dafür nach elf Jahren an den Ort zurück, wo sie 2013 das Champions League Finale gegen Bayern München verloren haben. Dieses Mal soll es im Wembley Stadium in London allerdings anders enden.

BVB - Real Wetten: Madrilenen deutlicher Favorit

Real Madrid hat bereits 14 Mal die Champions League gewonnen und will am Samstag im Wembley Stadium das 15. Mal den Henkelpott in die Höhe strecken.