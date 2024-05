Fury vs. Usyk: Beste Wetten, Quoten & Prognose

Am Samstag, den 18. Mai, findet in Riad, Saudi-Arabien, gegen 23:00 Uhr deutscher Zeit der Schwergewichts-Boxkampf Tyson Fury vs. Oleksandr Usyk statt.

Der Sieger des Duells Fury vs. Usyk vereint die fünf wichtigsten Gürtel im Schwergewicht - das gab es in der Boxgeschichte noch nie!

Wer gewinnt bei Fury vs. Usyk?

Beste Fury vs. Usyk Wetten & Quoten: Wer gewinnt?

Prognose zu Fury vs. Usyk ohne Favoriten

Die Prognosen der Experten als auch die Fury vs. Usyk Quoten der Wettanbieter geben zu erkennen: Es gibt vor dem Duell keinen eindeutigen Favoriten.

Bei den meisten Buchmachern liegen beide gleichauf, wenn überhaupt, dann liegt Tyson Fury bei mehr Anbietern als Oleksandr Usyk minimal vorne.

Die knappen Wettquoten sind durchaus begründet. Beide Boxer gelten als die besten Schwergewichtler, nachdem sich Anthony Joshua zuletzt eher aus dieser Kategorie verabschiedet hat.

Fury hat allerdings den vermeintlichen Größen- und Reichweitenvorteil gegenüber Usyk zu bieten. Dies störte den Ukrainer in der Vergangenheit gegen andere Gegner zwar nicht, doch einen Widersacher der Kategorie Fury hatte er bislang noch nicht.

Die beste Quote für einen Fury-Sieg gibt es bei AdmiralBet mit einer Wettquote von 1.90. Bei den meisten anderen Wettanbietern liegt er im Bereich 1.80.

Oder wird es am Ende gar ein Unentschieden? Immerhin endete einmal in der Geschichte von Tyson Fury ein Kampf mit diesem Resultat - beim ersten Duell mit Deontay Wilder. Die beste Quote für ein Unentschieden bietet Interwetten mit 15.0.

Fury vs. Usyk Wetten: Knockout eher unwahrscheinlich

Geht es nach der Meinung der Buchmacher, ist bei Fury vs. Usyk kein Knockout zu erwarten. Die Wahrscheinlichkeit eines Punktsieges wird angesichts der Qualität beider Boxer am höchsten eingeschätzt.

Dabei ist besonders interessant: Oleksandr Usyk wird trotz seiner Rolle als minimaler Außenseiter in diesem Kampf eher ein Punktsieg zugetraut als dem “Gypsy King”.

Das liegt auch daran, dass Fury mehr Knockout-Power eingeräumt wird. Bei bet365 etwa liegt die Quote für Fury durch KO bei 4.00, jene für Usyk allerdings bei 6.00.

Beim Punktentscheid liegt der aktuell vierfache Weltmeister allerdings mit 3.00 zu 3.20 vorne. Wer krönt sich am Samstag zum unbestrittenen Champion aller Verbände?

Runden Wetten - wer gewinnt wann?

Sieg Fury in Runde 1-3 Quote 41.0 @ Bet365

Sieg Fury in Runde 4-6 Quote 15.0 @ Bet365

Sieg Fury in Runde 7-9 Quote 9.50 @ Bet365

Sieg Fury in Runde 10-12 Quote 11.0 @ Bet365

Sieg Usyk in Runde 1-3 Quote 51.0 @ Bet365

Sieg Usyk in Runde 4-6 Quote 21.0 @ Bet365

Sieg Usyk in Runde 7-9 Quote 15.0 @ Bet365

Sieg Usyk in Runde 10-12 Quote 15.0 @ Bet365



Quoten Stand: 16.05.2024, 11:38 Uhr. | 18+ | AGB gelten. Wettquoten unterliegen laufenden Anpassungen und können sich deshalb ändern.Hinweis: Box-Wetten sind in Deutschland nur eingeschränkt erlaubt und somit ist die Verfügbarkeit einzelner Wettquoten nicht sichergestellt.

Top-Wettanbieter Bet365 hat abseits der Siegwette und der Gewinnmethode auch noch Fury vs. Usyk Quoten für den Zeitpunkt des Sieges im Angebot.

Die Buchmacher haben gemäß der Fury - Usyk Wetten eine klare Einschätzung und erwarten, dass der Kampf über die volle Distanz wird.

Sollte es einen Sieg durch KO geben, spricht einiges für die Runden 7 bis 9 durch Fury. Mit 9.50 gibt es in dieser Kampfphase die niedrigste Wettquote.

Die beste Quote für einen Kampf Fury vs. Usyk über die volle Distanz gibt es im Übrigen bei bet-at-home. Der österreichische Buchmacher bietet eine 1.45 an.

Spannend ist derweil auch die Wette auf Knockdowns im Duell der Schwergewichts-Giganten. Gibt es mindestens einen davon - egal von wem - so hat sich die Wette darauf bei Betway zur Quote 1.90 bereits gelohnt.